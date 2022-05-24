張國華想清算賣股 弟弟派：違父親遺願、長榮將瓦解

長榮總裁張榮發大房長子張國華，近來頻向大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒等兄弟們喊話「好好來談」，並數度提出解散長榮集團兩家控股公司、及他願意賣股退出的解方，但弟弟派真會埋單嗎？

弟弟派今天正式給了大哥答案。張國明、張國政和張國煒三兄弟今天發聲明表示，大哥張國華日前建議解散長榮國際公司（EIC）和巴拿馬長榮國際有限公司（Evergreen International S.A. 簡稱EIS），已違反父親遺願；過去六年來，大哥從未主動找弟弟們商討公司經營或股權問題，弟弟們曾提議由哥哥買回其股份維持公司完整性，無奈未獲回應，如今大哥突然宣稱要解散這兩家公司，豈非讓父親建立的長榮集團逐步瓦解？

張國明、張國政和張國煒三兄弟強調，家族成員一向敬重姊夫鄭深池，於公於私，絕非大哥所指稱的「外人」；希望四兄弟能在姊夫奔走下，排除真正的「外人」，順利解決家族紛擾，讓長榮集團永續經營，在世界各地的陸海空事業領域，都能繼續看到長榮的綠色艦隊，為台灣爭光，成為公司治理的典範。