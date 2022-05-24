訊聯成立訊聯細胞智藥新公司 攻再生醫療細胞新藥開發

訊聯生技（1784）總經理康清原今（24）日宣布，呼應政府推動「再生醫療三法」與《生技醫藥產業發展條例》，集團正式成立訊聯細胞智藥公司，將整合集團旗下訊聯、創源兩家公司逾20年的技術與經驗，發揮集團細胞治療、基因醫學、數位醫療三大核心能力的最大綜效，實現再生醫療三法元年五大效益的重要布局。

訊聯生技今日舉行線上業績發表會，該公司去年每股稅後純益（EPS）較前一年度成長107%，2022年第1季各項新事業營收表現穩定，包括CDMO（委託製造與開發）以及《特管辦法》項目較去年同期成長110%，間質幹細胞（MSC）業務也較去年同期成長46%，基因檢測事業營收也屢創新高。

康清原表示，訊聯細胞智藥主攻再生醫療製劑與細胞治療新藥、智慧研發與智慧健康、外泌體(Exosome)、基因及細胞治療。以細胞「智」藥為名，揭示訊聯新公司以「智慧研發」為核心能力。以傷口修復及退化性關節炎為例，訊聯於再生醫學上提供間質幹細胞為治療原料；在精準醫學上也有分子數位模擬技術，設計精準治療藥物，突破實驗瓶頸，縮短藥物探索時間，協助關節炎新藥開發或設計新療程，進一步提高療效，相關研究論文2022年發表於國際頂尖期刊《自然生物醫學工程(Nature Biomedical Engineering)》

康清原進一步說明，訊聯生技擅長從科研到臨床應用；訊聯細胞智藥首要任務便是加速六款細胞治療新藥開發，包括急性呼吸窘迫症候群(ARDS)目前已在人體臨床二期階段、肺部纖維化也在臨床一期階段，其他還有慢性腎衰竭、急性傷口癒合、糖尿病潰瘍之慢性傷口癒合以及退化性關節炎。

訊聯生技的細胞治療應用非常多元，至今已通過衛福部核准五案脂肪幹細胞治療，用於退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、慢性傷口，以及兩案免疫細胞CIK治療大腸直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌等多種癌症。訊聯正持續洽談合作申請的《特管辦法》細胞治療計畫已達60多件，今年第1季一口氣通過三項速審案，隨著速審腳步加快，也將加速提供更多更廣的細胞治療服務。包括COVID-19急重症治療在內，訊聯生技累積細胞治療的具體成果，以及醫療臨床收案的真實試驗數據，將交由訊聯細胞智藥接力，申請細胞製藥產品，縮短新藥開發時程，搶在黃金救援期治療急重症。

康清原表示，「再生醫療三法」邁入啟動元年，加上去年底通過的《生技醫藥產業發展條例》，不僅有租稅優惠獎勵，大幅減少藥物研發時間，有機會取得有附款許可提早上市，還將有五大效益，包括費用下降讓更多民眾受惠、細胞治療技術銜接新藥，亦可申請異體生物製劑廣大使用、量產化銷售全球、擴大科別適應症，以及滿足高齡、寵物、運動、醫美、毛髮等市場需求。

此外，外泌體(Exosome)市場備受關注，國際大廠如Lonza、Fujifilm Holdings Corporation相繼投入，訊聯生技2015年已運用Exosome進行保養品商用生產，訊聯細胞智藥將進一步運用智慧研發，開發外泌體的診斷與治療，並將積極拓展與國內外夥伴合作，以優異的基因和細胞療法開發技術、數位模擬創新能力，爭取國際市場曝光度與合作關係，佈局國際市場。

根據Allied Market Research報告，2020年全球外泌體診斷和治療市場規模達2.24億美元，2030年將達到29億美元，2021年至2030年的複合年增長率為29.4%。