療癒商機大！萊爾富獨家聯名幾米推限量換購商品
萊爾富超商推出獨家限量「遇見幾米 春日午茶食光」門市預購加價活動，期望在本土疫情升溫緊張的氛圍下，讓喜愛幾米周邊小物的藏家們，用指定商品加價預購的方式，就能帶回實用的幾米周邊生活小物，療癒疫情期間內心的不平靜。
5月31日前到萊爾富購買指定貨架商品加99元，可獨家預購單款幾米繪本限定商品共計11款，包含每款全台限量各2,000個的雙層玻璃杯，以及每款全台限量各3,000個的方形茶壺1款、小牛奶杯1款，還有2款玻璃杯以及4款餐桌墊。
「幾米」是著名繪本作家，出版繪本20多年，創作超過60種出版品，萊爾富繼去年與著名繪本作家「幾米」聯手於台南、新竹打造萊爾富「幾米主題聯名1號店」與「幾米主題聯名2號店」後，上4月更首度進駐台北，於萊爾富迪化店打造「幾米主題聯名3號店」，吸引數十萬粉絲前往朝聖、拍照打卡。
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