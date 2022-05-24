英濟搶攻AR 應用打入日本冷氣空調維修

英濟（3294）今（24）日表示，旗下光電事業英錡科技與日本BARINTEC以旗下開發的LCoS(液晶覆矽)與LBS(雷射光學掃描)擴增實境裝置與模組參展科技盛事COMPUTEX與InnoVEX。

英濟表示，相較去年以概念樣品作為展示，今年產品已獲得客戶應用實績、光機模組亦採用獨有技術提升畫質與量產穩定性。此次參展除了協助客戶擴大生意版圖，同時也尋求企業合作夥伴共拓市場。

BARINTEC為日本光機顯示模組開發商，英濟看好其研發能力與日本應用市場，於2020年起持續投資並提高持股，並整合其設計與開發能力與英錡科技之量產實力，快速提升集團光電技術含量。

英濟集團光電技術研發長增田麻言表示，全球AR的消費應用尚未普及，但工業應用已經逐漸開枝散葉。近年藉由BARINTEC在日本的研發與業務基礎加上英錡科技完整的量產支援，成功打入日本冷氣空調維修領導者「東京冷機工業」內部應用並獲肯定，將AR技術應用於遠端維修支援與人員訓練等面向。東京冷機工業為日本空調設備維修龍頭，於日本各地皆有營運據點，2020年營收超過180億日幣。