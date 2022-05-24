「最懂航運的男人」顏益財：長榮、陽明股價低估

「最懂航運的男人」台驊（2636）董事長顏益財今（24）日分享一路看好貨櫃雙雄原因，市場供、需嚴重失衡，就算明年運價真的大跌跟現在比跌5成，長榮（2603）、陽明（2609）還可以賺進1到2個股本，以現在股價來看都是偏低的。

顏益財分析這段時間為什麼敢進場投資貨櫃輪，以目前長榮、陽明歐、美航線為主的公司，現在投資風險非常低，在2年內都沒有問題，可以看的出來第1季度大家的獲利都很好，第3季旺季可期，下半年還是有機會比上半年好。

以陽明第1季淨值已有80元，第2季獲利會比第1季略降，第3季會大好，推估到年底陽明的淨值最少會達到100元。就目前全球海運市場情況推估，明年的EPS應該也有50元，最好的情況還可能衝上80元都有可能，以配息的水平試算，投資報率都在10%，用長期的觀點來看，現在股價是偏低。

美西碼頭觸礁主要還是在自動化的談判沒有共識，如果全球持續解封，很多服務性的消費就會上升；大陸最近不斷封城，引擎如果熄火，對於大陸經濟會有很大的傷害，所以才會提出動態清零，短期間內貨量不會減少太多；美西還有罷工，訂單會提前到6、7月出貨，補庫存的壓力還是有的。

顏益財表示，年初時評估沒有預測到俄烏戰爭及大陸上海封城，所以航運股出現大幅震盪，今年情況應該是烏雲密布仍舊是順風順水的，不管在海運、空運及陸運，全球疫情也開始解封，上海預計在5月底，最快在6月中旬解除隔離，美西碼頭工人罷工談判暫緩，都將引起未來出現罷工的陰霾。