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沒永遠敵人 搶攻長榮巴拿馬張國煒張國政秀團結同框照

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
5月10日召開巴拿馬商長榮國際的股東臨時會，弟弟派今天召開記者會秀出當天照片。 長榮國際/提供
5月10日召開巴拿馬商長榮國際的股東臨時會，弟弟派今天召開記者會秀出當天照片。 長榮國際/提供

長榮家變未完，弟弟派擁過半股權在5月10日召開巴拿馬商長榮國際的股東臨時會，一舉拔除大哥張國華的董座職位，並推張國明為新董座 。今天弟弟派召開記者會，為主張該會議合法有效，也公布當天股臨開會照片，同樣心繫航空業的大房三子張國政，坐在張國煒對面，堪稱世紀同框，也證明商場上沒有永遠的敵人。

在巴拿馬商長榮國際一役中，雖老么張國煒的股權再度扮演關力量，幫助大房弟弟派拿下海外金庫，但兩陣營對章程裡的「Permanent President」（永久董事長）見解大不同，後續法律攻防戰仍將持續。

長榮國際2月改選董監，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派聯盟，奪得過半席次，贏了哥哥派長子張國華；弟弟派4月初並推姊夫鄭深池為董事長。鄭深池4月起先撤換長榮國際派在長榮鋼鐵的法人代表，立榮航空董事長也改由星宇航空董事長張國煒接下，立榮又改派在長榮航太的3席董事，由星宇人馬接手。

大房三兄弟雖在2016年雖聯手把二房張國煒逐出長榮，但2019年初，長榮國際改選，張國政與張國明因不滿老臣柯麗卿續掌長榮國際董事長，因而與大哥張國華鬧翻，大房開始內戰。

張國政曾被外界形容為性格最像總裁張榮發的接班人，15年前他與張榮發鬧翻，旋即淡出集團核心，轉調長榮轉投資的中央再保險公司任副董；一手創辦長榮航空的張國政，心繫航空業，在2017年以長榮國際法人代表身分，重返長榮航擔任董事，所以長榮航與中再保，都是張國政最有感情的公司。不過，後來大房三兄弟分裂，2020年張國政即失去這兩家公司董事。

但是，長榮國際2月改選董監，在張國煒母親協助下，泛弟弟派聯盟奪得4席過半席次；弟弟派並推鄭深池為董事長，取代原有的老臣柯麗卿。

當時張國煒一家之所以會跟大房弟弟派合作，其一是不讓柯麗卿續掌長榮國際，另一個目標就是打開張榮發海外金庫「巴拿馬商長榮國際」（Evergreen International S.A.（Panama），簡稱EIS）的神祕大門。不過，張國政與張國煒母子先前結怨頗深，頻頻對二房提告遺囑無效等官司。市場人士說，「就等張國政的態度了，反正一審張國政也沒有贏」，後續發展眾所矚目。

長榮航空 張國政 張國煒

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