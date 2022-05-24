foodpanda投入破600萬 首辦健檢、獎助金、急救金申請

台灣疫情持續延燒，外送服務成為消費者生活最佳後援，而這一切有賴在外辛苦奔走的外送夥伴。foodpanda 領先業界，除現有的團體意外險與道路駕訓課程外，今年再投入超過 600 萬元，首度推動外送夥伴「健康守護」計畫，規劃北、中、南城市巡迴健檢以及全台健檢補助，預計超過千位外送夥伴可免費體驗。

此外，foodpanda 更將關懷觸角延伸至夥伴家人，推出「溫暖你心」計畫，提供獎助學金與急難救助金專案申請，將福利範圍擴大至外送夥伴子女及家庭，發揮外送平台影響力，即時予以夥伴家庭所需幫助，緩解部份經濟負擔。

守護健康不「疫」外！foodpanda 全台巡迴健檢照護上千位夥伴

foodpanda 於今年投入超過400萬元經費，首創外送夥伴「健康守護」計畫，從日常開始協助外送夥伴留意自身健康情況。其中「城市巡迴健檢」專案與台北醫學大學附設醫院預防保健中心合作，於台北、桃園、台中、高雄四城市推出健檢巡迴專車，在地服務貼近外送夥伴。

只要符合相關資格即可申請，至巡迴專車指定地點進行健檢。本次健檢提供包含胸部 X 光、血液、尿液、內臟器官的功能檢驗以及與行車安全至關重要的視力與聽力檢查等 12 大健檢項目，全面守護外送夥伴健康。為讓更多外送夥伴也能同享健檢福利，foodpanda 亦同步推出「全台千人健檢」專案，城市巡迴專車未到之處，同步提供外送夥伴到院健檢補助。符合資格的外送夥伴只要至全台各縣市之指定配合醫院，便能享有同樣規格的健康檢查。

「疫」起助弱！投入破百萬獎助金、急難救助金 擴大守護外送夥伴家庭

不僅關心外送夥伴的身體健康，foodpanda 更將此份重視延伸至外送夥伴家庭與其子女，成為外送夥伴最佳後援。自4月起 foodpanda 正式啟動「溫暖你心」援助計畫，撥款超過百萬，分別成立「獎助學金」與「急難救助金」兩大專案，提供符合條件且有需要的外送夥伴進行申請。

1.「獎助學金」專案／合格者核發每人 3,000 元：凡是 foodpanda 外送夥伴之直系子女或外送夥伴本人，具有正式學籍及達到學業成績門檻皆可申請。最終審核提供 240 組外送夥伴或其子女 3,000 元獎助學金，並已於日前全數撥款完成。foodpanda 分享在審核申請內容時，看見許多勵志動人的外送夥伴故事。

2.「急難救助金」專案／合格者核發每人 5,000 元：規劃於六月開始受理申請，近期遭逢突發意外或重大變故等事件的外送夥伴，申請經審核符合資格將提供 5,000 元的一次性經濟補助。詳細內容將公佈於外送夥伴官方平台。foodpanda 期盼能透過實質的幫助，讓外送夥伴能稍稍減輕生活上的重擔，與我們站在一起繼續抗疫。