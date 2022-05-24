創新高！全國娃娃機店破萬店 專家揭台主算盤

最新統計，一度衰退的夾娃娃機店，今年逆勢成長，並首度突破一萬店，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波疫情重創沿街店面商機，店面空置降租後，反而吸引夾娃娃業的場主進駐，夾娃娃機店在這波景氣寒冬逆勢崛起。

曾敬德表示，從官方的統計資料來看，去年夾娃娃機開店風潮高峰出現在去年4月，全國共計有9727店，店數規模接近前兩大超商的店數，疫情升溫後，夾娃娃店數一度跌破9千店，尤其是北市的西門町更成為夾娃娃機店的關店災區。

不過從去年9月夾娃娃機店又出現一波開店潮，今年3月全國的夾娃娃機店已經超過萬店。

曾敬德說，夾娃娃機店店數不減反增跌破市場眼鏡，不過實務上會發現許多沿街店面生意蕭條，店面空置也讓房東想辦法找租客填補，腦筋動得快的場主就逢低進場，趁租金打折租下熱門店面，再分租機台給台主，這波沿街店面的蕭條，反而讓夾娃娃機店逆勢增加。

財政部統計資料顯示，今年3月為止夾娃娃機台最多的是在新北市1556店，台中市有1442店，台中較一年前呈現衰退，桃園市1287店，則是維持在高檔水準，台南市與高雄市都超過一千店，全台3月總計共有1萬47店，店數創下歷史新高。

曾敬德表示，夾娃娃產業歷經一波洗牌，許多經營者發現雖然利潤不如以前可觀，但只要店面租金可以順利議價承租，還是可以有穩定的利潤，最主要是這波沿街店面實在太慘，夾娃娃機店才有機會取而代之。