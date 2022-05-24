台驊董座顏益財：全球海運市場總體呈穩定向上趨勢
台驊投控（2636）今日股東會，台驊董事長顏益財表示，台驊業務跟陽明屬於產業上下游關聯投資，所以投資陽明是長期性的看好及策略考量。全球海運市場總體呈穩定向上的趨勢，中國解封、俄烏戰爭以及美西港口勞資談判，將是影響接下來全球海運供應鏈的三大變數。
台驊今天股東會小股東針對市場景氣前景、股價起伏變化頻頻發言提問。針對小股東提問台驊為何投資長榮（2603）、陽明（2609）等貨櫃輪個股；顏益財回復小股東，主要是策略性投資，且是台驊跟陽明、長榮為產業上下游關聯，其他產業了解也看好，所以進行投資，其他行業台驊不懂也不內行，投資錯了也對不起股東，所以台驊投資都是經過非常審慎評估。
國內投資人最關心的市場景氣展望，顏益財認為，全球海運市場總體呈穩定向上的趨勢，中國大陸解封、俄烏戰爭以及美西港口勞資談判，將是影響接下來全球海運供應鏈的三大變數。
隨著中國大陸上海分階段復工復產，預期將緩解工廠缺料斷鏈及出貨延遲困擾，並迎來「報復性出貨潮」。美國線長約新合約價於5月1日實施，新合約價較去年倍增，台驊與船公司已順利簽訂長約，提供艙位及合約價保證方案，使業務發展更能夠彈性調整因應淡旺季需求。
再者，歐美各國自俄烏開戰後對俄羅斯實施的經濟制裁，迫使全球供應鏈重新洗牌，在船隨貨走的定律下，海運鏈勢必重新布局。預期2022年市場將以高位震盪為主，有利未來營收貢獻。
此外，展望全球航空需求增加，航空市場將進入修復期。在各國管制措施逐漸放寬的背景下，及上海逐步復工生產並陸續出貨，跨區域流動逐漸增加，航空市場需求逐步恢復，歐美線需求也跟著起飛。
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