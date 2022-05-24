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大同向百慕達最高法院主張行使對華映債權

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

大同（2371）昨（23）日代子公司華映公告，收到大同持與華映的背書保證合約，未償還總金額約新台幣19.95億元，向百慕達最高法院主張行使對華映的債權。

大同在百慕達法院提告子公司華映公司，主要因大同持與華映的背書保證合約，未償還總金額為7,200萬美元，折合約新台幣19.95億元，大同公司向百慕達法院主張行使對華映的債權，即華映在有關抵押中之權益有關的股息、利潤、利息及其他應收款項將被轉予大同，以償還未支付的未償還總額以及任何利息及強制執行費用。

華映公司應在收在傳票的28日內安排應訴，而華映公司則表示，將請律師研議評估進行後續處理方式。

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