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迎國門重啟 雄獅推疫後出國限縮團體人數、巴士降載

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
各國邊境陸續鬆綁，下半年出國有望，圖為桃園機場管制區內的出境旅客。記者黃仲明／攝影
各國邊境陸續鬆綁，下半年出國有望，圖為桃園機場管制區內的出境旅客。記者黃仲明／攝影

出國腳步近了！隨著世界各國逐漸鬆綁國境管制，加上台灣疫苗接種率提升，預估下半年有望開放國門。雄獅旅遊（2731）表示，開放出境旅遊後，雄獅出境旅遊產品將以「疫後出國6大新主張」為核心，因機票、交通、住宿等成本增加，旅遊預估未來一年內團體旅遊費用漲幅約三至五成，以國人最喜愛的日本為例，沖繩、九州價格4萬元起跳，東京、大阪也要5萬元以上；同樣受到國人歡迎的韓國團費漲幅約三成，預估首爾5日團費約4萬元以上。

雄獅的「疫後出國6大新主張」包含當地導遊、司機至少接種二劑以上疫苗，或提供快篩、PCR陰性證明；出發前舉辦行前說明會，讓旅客掌握最新消息；入住國際品牌飯店或郊區渡假村；行程安排戶外及自然景點，並減少長時間在同一室內定點；參團人數不超過20至28人，巴士降運載六至七成；以及雄獅日韓泰美加多國分公司備援，由專責人員緊急應變資源提供即時協助，旅客出遊有保障。

雄獅表示，包含韓國、泰國、新加坡，以及歐美多國在內，皆已宣布解除國境管制，凡是完全接種疫苗的旅客就不必隔離，國人最愛前往的日本也計畫於6月鬆綁國境管制，台灣則是樂觀估計在下半年開放國門，初期可能是有限度的開放旅遊，再逐漸達到出入境免隔離的程度，預料旅客出國旅遊的習慣也會有所改變。

根據《欣傳媒》2022旅遊觀光趨勢報告，旅客疫後選擇團體旅遊的比例提升9%，包含小團旅遊、客製化包團等，顯示旅客希望旅行社協助代辦各項業務，為旅途中的食、宿、遊、購、行做好品質把關。

雄獅旅遊即日起也於官網推出「雄獅圓你旅遊夢！」出境旅遊專區，提供日、韓、歐美等國的喝玩樂訊息及行程建議，此外，旅客凡於官網填寫「出境旅遊意願調查表」，寫下在國境解封後最想去的國家，就有機會抽中旅遊金大紅包，總金額高達30萬元。包括10萬元旅遊金、5萬元旅遊金、1萬元旅遊金等多項大獎，可於國境解封後使用於指定國外團體旅遊商品。

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