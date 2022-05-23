老百貨裡的元宇宙 欣欣攜南緯1.2億打造MeSha

南緯實業集團（1467）和欣欣百貨（2901）攜手，打造全台首座AR/VR健康促進訓練場館「元世紀MeSha VR戰能訓練基地」預計今年11月落成開幕，在50年資歷的欣欣百貨B1千坪空間，斥資1.2億元打造獨步亞洲的元宇宙樂園。

「元宇宙」落地才有意義，南緯和欣欣透過發展網路與真實連結，由「元世紀MeSha VR戰能訓練基地」增添生活奇幻體驗的虛擬數位環境，包含了人際之間的溝通互動、零售經濟、遊戲娛樂、影劇藝術。欣欣委由南緯旗下懷緯生技設計、規畫、營運MeSha，可能進一步合資成立子公司。

董事長林瑞岳指出，MeSha這是一個虛擬與戰能的結合， 包含遊戲、娛樂、運動、訓練和技能，其中將會結合科技穿戴裝置。這可以說是台灣首創。

懷緯生技營運總監陳茗睦指出，目前已經為MeSha採購德國icaros漂浮機、Omni自走機，將陸續購置機器人、射箭機、拳擊機，並與緯創（3231）、仁寶（2324）、夏普的智慧機械洽談中。

林瑞岳說，除了穿戴式裝置，南緯發展了數年的智慧衣，也可能在MeSha中看到，以高科技運動、鍛鍊模式結合身體素質偵測的應用，預計不久將來與醫療院所連結打造智慧醫療健康管理平台，讓消費者有機會在MeSha開心的實施復健與達成治療輔助，成為醫療院所量能備源，協助企業建構ESG落實精準照護。

今日是南緯與與欣欣百貨簽約儀式，不乏國防、科技、設計等領域菁英出席，因欣欣百貨濃厚的軍事色彩，由中華民國國軍退除役官兵輔導委員會投資49%、民間投資51%。欣欣董事長尤志煌希望，MeSha VR戰能訓練基地，能夠成為全球首創的元宇宙戰能訓練基地，做出空軍模擬機戰鬥機、泳渡、攀爬、射擊等訓練，國防、社會，軍民結合才有戰力。

中華民國設計學會名譽理事黃子坤指出，全民國防的重要性，例如烏俄大戰來得又快又猛，台灣若要有即戰力，MeSha是一個很好的場域，像現在舉辦教召所費不貲，又耗費時間，國防部也能跟MeSha配合，後備軍人可以自由選擇時段到MeSha自主訓練、折抵教召時數，這並可培養後備軍人的城鎮作戰能力，儘管這還需要一段時間醞釀，元宇宙為國防老概念建構新型態訓練模式。

欣欣總經理孟正光表示，MeSha是科技與戰能的創新場域，目標帶動科技生活娛樂體驗，其中規劃以MeSha幣消費，會員可能一年5萬元、還有一組頭盔；未來不排除進一步發行NFT。