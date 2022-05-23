共信-KY與鐘南山基金會等大陸單位 簽戰略合作協議

興櫃股共信-KY（6617）今（23）日公告，子公司天津紅日健達康醫藥科技公司已與天津紅日藥業公司、廣東省鐘南山醫學基金會、北京健達康新藥開發公司簽訂「對甲苯磺酉先胺注射液項目合作協議」。

共信-KY公告指出，紅日藥業、鐘南山基金會、北京健達康皆為天津紅日健達康醫藥科技公司股東，分別持有12.5%、6.25%及72%股權。

共信-KY指出，該公司持有72%的子公司天津紅健與紅日藥業、鐘南山基金會及共信100%子公司北京健達康共同簽訂「對甲苯磺酉先胺注射液項目合作協議」，針對甲苯磺酉先胺注射液項目在中國地區進行合作。

天津紅健同意支付紅日藥業為PTS新藥「對甲苯磺酉先胺注射液」的註冊生產獲批進行的相關服務費用計人民幣2400萬元。

天津紅健也同意支付鐘南山基金會為PTS新藥「對甲苯磺酉先胺注射液」未來在新適應症及二代產品的開發，所需要臨床工作的協助及支援，相關服務費計人民幣210萬元。此外，天津紅健將委託紅日藥業獨家承擔在中國區銷售所需藥品的委託生產服務用，委託期限為20年。

在這項協議合作期間，紅日藥業、鐘南山基金會、北京健達康及其關聯方不得在中國區內開展、從事與天津紅健具有相同機制的競爭產品；同時，如在中國區有申請知識產權，都將無償移轉給天津紅健，如在中國以外地區有申請知識產權，應將相關知識產權無償授予天津紅健不可撤銷的排他使用權。

共信-KY指出，該公司同意在PTS新藥「對甲苯磺酉先胺注射液」上市申請獲批後，將中國區專利PTS500治療胸腔積液產品無償轉讓並登記到天津紅健公司；並將PTS二代產品專利PTSA040無償授予天津紅健在中國區的不可撤銷的排他使用權。