「昇陽麗方」完工挹注 昇陽建設今年業績有撐

昇陽建設（3266）表示，「昇陽麗方」位於台北市北投、近捷運關渡站，不僅臨近美式大賣場好市多，更近關渡自然公園，該案在預售時銷售率已達八成，3月中已推出成屋案持續銷售、並貢獻今年業績。

在「昇陽麗方」完工交屋下，推升昇陽建設首季營收達17.02億元，較去年同期2.04億元激增7.3倍，毛利率為24.9%，營業利益達2.53億元，大幅優於去年同期虧損0.11億元，稅後純益達2.39億元，較去年同期虧損0.11億元大增22.7倍，每股純益達0.68元，優於去年同期的每股淨虧0.03元。

昇陽建設指出，在「昇陽麗方」成屋續銷下，上半年業績不看淡，今年全年業績有撐。

另外昇陽建設位於桃園首件公辦都更案「麗昇陽」，位於中壢國小北側商業區，為雙棟住宅建築大樓，該案在2020年第2季開工，並在今年2月中採邊建邊售，目前銷售率逾七成。

此外，昇陽建設規劃今年推出台北市重慶北路四段之危老合建案，新案雖近高速公路重慶北路交流道，但面基隆河可遠晀台北101大樓，全案規劃為中小坪數住宅。