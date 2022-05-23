弟弟派搶巴拿馬長榮再開記者會 董座任命真相藏公司章程中

長榮集團弟弟派大動作搶下長榮國際巴拿馬(EIS)，繼5月10日在台灣招開長榮國際巴拿馬股東會，換掉張國華Permanent President (永久董事長)選出新任永久董事長張國明。在大哥張國華主張此次股東臨時會違法、無效，使得EIS永久董事長鬧雙胞。弟弟派明（24）日將再度召開記者會說明EIS經營權之爭。

弟弟派再度發動攻擊，今天正式通知「巴拿馬長榮國際公司(EIS)採訪通知」，預計於明天下午說明「張國明召開EIS股臨會當選Permanent President」過程。

兩方於永久董事長這個事各有說法，熟悉張家人士表示，這個爭議要把時序拉回2016年張榮發剛過世，於追思會後四兄弟及遺囑執行人一同公開遺囑後，當時就討論總裁張榮發在EIS的永久董事長職位由誰來擔任，根據公司章程第7條第9款規定，「若張榮發過世時，其所擔任的永久董事兼永久董事長職位，應由其遺囑所指定的執行人或受託人擔任，可行使本章程賦予EIS擔任公司永久董事及永久董事長之權限。」

EIS永久董事長一職暫由四位遺囑執行人依章程規定擔任此職務，並無對方所指出的第11條當中無永久董事及永久董事長職位這件事。當時四位遺囑執行人立即開會一致決議指定由長子張國華接任，當時老二張國明、老三張國政都在現場，並無異議，同時由張國華指定張國明擔任新任董事，隨後就立即前往巴拿馬將此新任永久董事長張國華及董事張國明進行變更登記。

另外，2017年EIS有一個貸款案，張國華也以永久董事長身分舉行會議，董事會秘書張國政也在會議中簽名，由此可見兄弟對於張國華擔任永久董事長都是清楚明瞭。

張家兄弟爭議EIS公司董事長章程爭議的原文如下：