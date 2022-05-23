快訊

確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弟弟派搶巴拿馬長榮再開記者會 董座任命真相藏公司章程中

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
長榮經營權之爭延燒海外，弟弟派並未埋單，5月10日以60%的過半股權優勢，召開巴拿馬商長榮國際（簡稱EIS）的股東臨時會，拔除張國華董座，並推張國明為新董座。圖／聯合報系資料照片
長榮經營權之爭延燒海外，弟弟派並未埋單，5月10日以60%的過半股權優勢，召開巴拿馬商長榮國際（簡稱EIS）的股東臨時會，拔除張國華董座，並推張國明為新董座。圖／聯合報系資料照片

長榮集團弟弟派大動作搶下長榮國際巴拿馬(EIS)，繼5月10日在台灣招開長榮國際巴拿馬股東會，換掉張國華Permanent President (永久董事長)選出新任永久董事長張國明。在大哥張國華主張此次股東臨時會違法、無效，使得EIS永久董事長鬧雙胞。弟弟派明（24）日將再度召開記者會說明EIS經營權之爭。

弟弟派再度發動攻擊，今天正式通知「巴拿馬長榮國際公司(EIS)採訪通知」，預計於明天下午說明「張國明召開EIS股臨會當選Permanent President」過程。

兩方於永久董事長這個事各有說法，熟悉張家人士表示，這個爭議要把時序拉回2016年張榮發剛過世，於追思會後四兄弟及遺囑執行人一同公開遺囑後，當時就討論總裁張榮發在EIS的永久董事長職位由誰來擔任，根據公司章程第7條第9款規定，「若張榮發過世時，其所擔任的永久董事兼永久董事長職位，應由其遺囑所指定的執行人或受託人擔任，可行使本章程賦予EIS擔任公司永久董事及永久董事長之權限。」

EIS永久董事長一職暫由四位遺囑執行人依章程規定擔任此職務，並無對方所指出的第11條當中無永久董事及永久董事長職位這件事。當時四位遺囑執行人立即開會一致決議指定由長子張國華接任，當時老二張國明、老三張國政都在現場，並無異議，同時由張國華指定張國明擔任新任董事，隨後就立即前往巴拿馬將此新任永久董事長張國華及董事張國明進行變更登記。

另外，2017年EIS有一個貸款案，張國華也以永久董事長身分舉行會議，董事會秘書張國政也在會議中簽名，由此可見兄弟對於張國華擔任永久董事長都是清楚明瞭。

張家兄弟爭議EIS公司董事長章程爭議的原文如下：

9) If the said MR. CHANG YUNG FA dies whilst he holds the office of Permanent Director and Permanent President, the executor or trustee appointed under his will to hold such office, may subject to following Article exercise the powers vested in the Permanent Director and Permanent President of the Corporation.

(翻釋：「若張榮發過世時，其所擔任的永久董事兼永久董事長職位，應由其遺囑所指定的執行人或受託人擔任，可行使本章程賦予EIS擔任公司永久董事及永久董事長之權限。」)

長榮集團 巴拿馬 張榮發 張國政 經營權 股東臨時會

延伸閱讀

張國華千字文 痛心家族紛擾

巴拿馬長榮國際股東臨會 弟派拔除大哥張國華的董座

張國煒弟弟派將張國華拉下台 長榮巴拿馬董座鬧雙包

弟弟派戰火猛！準備搶長榮國際巴拿馬 下一步奪長榮海運

相關新聞

弟弟派搶巴拿馬長榮再開記者會 董座任命真相藏公司章程中

長榮集團弟弟派大動作搶下長榮國際巴拿馬(EIS)，繼5月10日在台灣招開長榮國際巴拿馬股東會，換掉張國華Permanen...

營運比去年慘 北都大飯店：2級警戒 民眾自行升4級

政府預估7月才見疫情高峰，疫情高原期拉長，讓飯店業叫苦不已。基隆市北都大飯店總經理林大永說，去年升3級警戒還有房客和內用...

釋出止跌訊號？豐興鋼筋終止連四跌 業界這麼看

豐興（2015）鋼筋連續四周重挫後，23日開出平盤，是否釋出建築用鋼止跌訊號，受到市場關切；業內普遍認為，保守推測鋼筋、...

全台購屋熱門路段出爐 冠軍落台中「這處」3大因素加持

台灣房屋根據聯徵中心申貸件數統計， 2021年第四季全台八大都會區民眾購屋熱門路段，中部由「台中清水區民族路三段」以35...

世邦魏理仕調查：建商搶進商業地產 雙軌式營運布局

世邦魏理仕今（23）日發布報告，統計2021至2022年第1季「全台前十大旅宿業不動產交易」中發現，建商積極布局各類型旅...

新纖與桃市府簽約 打造幼獅青創村暨智慧園區

新光合纖（1409）今（23）日在桃園市政府，與桃園市經發局共同簽訂幼獅園區土地開發案，由新光幼獅公司董事長羅時銓與桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。