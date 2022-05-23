聽新聞
test
0:00 / 0:00
釋出止跌訊號？豐興鋼筋終止連四跌 業界這麼看
豐興（2015）鋼筋連續四周重挫後，23日開出平盤，是否釋出建築用鋼止跌訊號，受到市場關切；業內普遍認為，保守推測鋼筋、型鋼等營建鋼材至少已經進到築底期，反彈向上的時點指日可待。
上市建商主管說，受到原物料上漲以及國內嚴重缺工影響，最近很多新工地面臨發包不出去的困境，連帶對鋼筋需求明顯鈍化，訂單結構出現部分斷層，鋼筋價格再跌也難吸引買家，後市發展要特別注意。
豐興經理莊文哲指出，國際鋼鐵原物料行情漲跌互見，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼跌到每公噸468美元，美國貨櫃廢鋼下跌以435美元交易，澳洲鐵礦砂由128.4美元上漲至136.15美元。
豐興新盤價，國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品全面平盤，廢鋼收購價每公噸1.3萬元，鋼筋表價2.33萬元，型鋼基價每公噸2.86萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言