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釋出止跌訊號？豐興鋼筋終止連四跌 業界這麼看

經濟日報／ 記者林政鋒／即時報導
豐興（2015）鋼筋連續四周重挫後，23日開出平盤，是否釋出建築用鋼止跌訊號，受到市場關切。報系資料照
豐興（2015）鋼筋連續四周重挫後，23日開出平盤，是否釋出建築用鋼止跌訊號，受到市場關切。報系資料照

豐興（2015）鋼筋連續四周重挫後，23日開出平盤，是否釋出建築用鋼止跌訊號，受到市場關切；業內普遍認為，保守推測鋼筋、型鋼等營建鋼材至少已經進到築底期，反彈向上的時點指日可待。

上市建商主管說，受到原物料上漲以及國內嚴重缺工影響，最近很多新工地面臨發包不出去的困境，連帶對鋼筋需求明顯鈍化，訂單結構出現部分斷層，鋼筋價格再跌也難吸引買家，後市發展要特別注意。

豐興經理莊文哲指出，國際鋼鐵原物料行情漲跌互見，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼跌到每公噸468美元，美國貨櫃廢鋼下跌以435美元交易，澳洲鐵礦砂由128.4美元上漲至136.15美元。

豐興新盤價，國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品全面平盤，廢鋼收購價每公噸1.3萬元，鋼筋表價2.33萬元，型鋼基價每公噸2.86萬元。

豐興 原物料 鋼鐵 建商

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