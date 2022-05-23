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ShopBack找吳慷仁代言 今年拚業績翻倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

現金回饋網ShopBack看好今年成長強勁，力拼業績翻倍成長，今(23)日邀請吳慷仁擔任ShopBack首位代言人。是自2016年進軍台灣以來，首度邀請代言人拍攝廣告，讓金鐘影帝吳慷仁在廣告片中以呆萌造型搭配魔性舞，喊出「購物用ShopBack，通通有回饋」，下半年還將推出新服務，滿足消費者生活所需。同時也擴大召募，預計釋出上百名職缺，包括商務開發經理及工程師等。

來自新加坡、成立於2014年的ShopBack現在是亞太區現金回饋的領導品牌，服務市場涵蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、越南、澳洲、韓國等地。透過ShopBack前往電商平台消費，可以賺取從銀行帳戶提領出來的「現金回饋」，經過六年深耕，ShopBack台灣從最初的10名成員到在台成立研發中心，現在已經有超過150位員工，台灣會員也已經突破350萬。台灣今年第1季營收創下年增65％的佳績，力拚全年營收翻倍成長。

ShopBack台灣總經理隆章琪表示，目前ShopBack台灣已與全球超過700家電商合作，從台灣用戶耳熟能詳的PChome24h購物、蝦皮超市、生活市集、家樂福線上購物、誠品線上；到旅遊體驗的Booking.com、Agoda、KKday、Klook；美食外送的foodpanda、Uber Eats等，甚至因為無法出國採購，海外電商包括：Lookfantastic、Selfrigdes&Co等通通都有。

除了網路購物成長強勁，疫情也迫使消費者行為轉變，也讓購物模式趨向混合行為，線上線下並行的購物行為將會是消費者的常態，看好O2O趨勢，ShopBack除了網路購物有回饋外，也推出「發票回饋」，讓用戶實體商店消費指定商品，只要掃發票也能有回饋，讓用戶「購物用ShopBack，通通有回饋」。

電商 網路購物 營收 吳慷仁

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