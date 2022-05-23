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全台購屋熱門路段出爐 冠軍落台中「這處」3大因素加持

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台灣房屋根據聯徵中心申貸件數統計， 2021年第四季全台八大都會區民眾購屋熱門路段，中部由「台中清水區民族路三段」以358件摘冠，猶如「清水變雞湯」；北部則是「新北林口區文化三路」296件；南部則以「高雄鼓山區美術南三路」157件數最高。

根據最新聯徵中心統計，購屋黃金路段，單季申貸件數都近250件以上；冠軍路段清水區民族路三段上，平均每月就有約120組客戶申貸。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，「台中清水區民族路三段」奪下熱門路段，得力於三大因素，首先是成熟商圈環繞，雖是尚在開發的新興重劃區，但可依恃周邊的清水市區、梧棲市區等多重商圈加持，生活機能不差；二是產業就業發達，重劃區近工業區及台中港科技園區，就業機會多，民眾收入穩定，購屋能力相對較佳。三是地段利多加持，該路段鄰近海線最大購物消費商場三井outlet，加上民族路是交通便利的海線要道之一，可快速往來海線各城鎮與台中市區。

江怡慧表示，第二、三名的林口文化三路與桃園龜山華亞三路，以及第四名龜山文化一路，三大路段都有異曲同工之處，就是均坐落涵蓋林口、龜山及華亞科的「大林口新市鎮」，該地同樣具有產業發展與價格優勢，且位在規劃整齊的重劃區，與舊市區相比，可享有更好的生活環境，購屋CP值高，讓消費者趨之若鶩，對買家而言充滿魅力，因此受到購屋者的青睞。

重劃區 台中市

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