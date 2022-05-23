敦南安和公辦都更案今上梁 明年完工打造敦南新地標

敦南安和公辦都市更新案今舉辦上梁典禮，因台北市長柯文哲確診，改由副市長彭振聲代表市長主持儀式，偕同宏泰集團董事長邱寶慧，一起鎖上金螺拴、簽名留念，盼建築用固。本案2020年動土、今天上梁，規畫興建16層高商業大樓，預計2023年完工。

敦南安和公辦都更案位於大安區敦化南路二段及信義路四段交叉口，總面積約575坪，基地大多屬公有土地，國防部政治作戰局為最大地主。基地上原有軍方閒置建物，之後拆除作為臨時停車場使用，因位於精華地段，北市都更中心於2017年起開始整合，以公辦都更方式引進民間資金，進而活化計畫區內公私有土地。

2018年5月寶紘建設在激烈競爭下脫穎而出，取得最優申請人資格，由華南銀行提供本案融資協助，規畫興建地上16層、地下5層的造綠建築鑽石級及智慧建築銀級的商業大樓，作為寶紘建設企業總部使用，寶紘建設也捐了15％的都更基金2.63億元，預計2023年完工。

彭振聲致詞時指出，本案自2020年動土至今，工程進行相當順利，在當前台灣缺工、缺料等各大工程均延誤的情況下，還能無延誤按時舉辦上梁，目前工程進度已達50％，相信能順利完工，敦化南路都更陸續完成後，除建築規模壯麗外，天際線也規畫十分好看，逐漸呈現國際大都會的樣態。

彭振聲表示，北市公辦都更案有18件，本案是其中一件，目前已完成1件，就是北市府首辦的斯文里三期；過去私人公司欲推動都更都要耗時10、20年，因此市府推出公辦都更2.0，只要9成以上住戶同意都更，市府就會介入協助推動，加快都更進行，讓台北市成為宜居共榮的城市。

北市都更處補充，為了落實舒適城市綠色生活願景，更新後提供低樓層作企業附設托育中心、公益會議室、地下一、二層停車空間；本案以「綠漣漪」為設計概念，將基地內保留的老樹移植復育至東南側老樹廣場，並打造太陽能驅動、可監測PM2.5空氣品質的光之樹公共藝術裝置，與街角廣場相互輝映。