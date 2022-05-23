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六福50周年邁向多元發展 跨足房地產、物業、零售

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
具四鐵共構交通優勢的台北六福萬怡酒店，則全力發展減碳旅遊，為六福日後擔任永續觀光的領航者。六福旅遊集團提供
具四鐵共構交通優勢的台北六福萬怡酒店，則全力發展減碳旅遊，為六福日後擔任永續觀光的領航者。六福旅遊集團提供

六福50周年邁向多元發展 跨足房地產、物業、零售挺進，新酒店式商辦大樓擬今年第3季動土開工，2026年全新的六福酒店式商辦完工，目標成永續商辦指標；隨著今年邁入50周年，各項歡慶活動開跑，包括享折扣、送住宿券、門票等。

六福旅遊集團深耕觀光產業長達半世紀，今年喜迎50周年，從1972年起家厝六福客棧開幕，發展至今成全台唯一跨足飯店、野生動物園、遊樂園、餐飲等領域的旅遊集團，過去半世紀聚焦觀光產業，未來將結合全球ESG趨勢，走向多元發展，跨足房地產、物業、零售、觀光，透過虛實整合滿足消費者全方位需求，以穩健腳步實踐永續經營目標。

除六福客棧已開始進行拆除作業，預計今年第3季正式開工動土，2026年全新的六福酒店式商辦完工，將成永續商辦指標，觀光本業仍持續推進，以永續旅遊、永續食旅出發；新竹縣關西鎮擁有豐富自然生態的六福淺山聚落正逐步建置，將打造生態旅遊及安居的第一品牌，成為集團未來發展的重要引擎；具四鐵共構交通優勢的台北六福萬怡酒店，則全力發展減碳旅遊，成為永續觀光的領航者，零售電商則結合綠色餐飲，以高品質、嚴謹的食安把關，創造無可取代的產品。

為歡慶集團50周年，集團官網內企業社會責任(CSR)專區正式上線，以「實踐永續美好生活」為主軸，並舉辦線上「六福幸福同學會活動」，邀請舊雨新知共同回憶與六福的幸福每一刻，即日起至6月30日間，民眾可至集團官網或六福村主題遊樂園、台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福美饌、一禮烘焙、一禮莊園的臉書粉絲頁，只要依照貼文指示，並上傳曾在六福各處拍下的回憶照片，就有機會抽中六福村門票、六福莊和六福萬怡住宿券等好禮。

各品牌也呼應集團環境永續理念，同步推出各項生日限定活動，邀請全台民眾與六福一起慶生享優惠，包含六福村主題遊樂園到6月底推出犀愛50周年套票，一大一小同行999元、全年全園區餐廳及餐車，自備環保杯享飲料(不含套餐)85折；關西六福莊今年內的當月壽星，就可入住「壽星high派對」住房專案，若再響應環保自備盥洗備品入住，可獲綠色環保抵用券(150元)至商店消費折抵，到6月30日前，該方案住客同行者為50歲含以上還可免費參加淺山農事體驗。

台北六福萬怡酒店旗下敘日獲得綠色餐廳認證，也同推歡慶方案，至8月31日前，凡週一至週四於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧內用與外帶外送，餐飲單筆消費滿5,050元，即可以5,050元加購當晚入住的兩間卓越客房，純住房、不含餐，每日限量5組；六福美饌5月26日至31日推出明星常溫麵品「極品牛肉麵」、「南洋叻沙濃湯麵」的快閃優惠活動，限時優惠66折，另提供全年加入網站會員，皆可享100元購物金；到6月底前，至一禮烘焙購買指定蛋糕-藏愛美肌，則贈送 Elite 環保保鮮盒；一禮莊園也同推優惠，即日起至6月30日止，只要追蹤一禮莊園之社群媒體平台並出示證明，即可享有花禮折扣100元。

六福50周年邁向多元發展，舉辦「六福幸福同學會活動」，邀請民眾上傳在六福的回憶照片。六福旅遊集團提供
六福50周年邁向多元發展，舉辦「六福幸福同學會活動」，邀請民眾上傳在六福的回憶照片。六福旅遊集團提供
六福50周年邁向多元發展，跨足房地產、物業、零售，新酒店式商辦大樓擬今年第3季動土。六福旅遊集團提供
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