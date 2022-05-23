快訊

女兒高燒嘔吐父脫序飆罵 護理師淚崩：為何受如此對待

恐怖猴痘擴散15國！症狀、傳染途徑、怎麼治療？ 6個QA一次看

台中網美抓餐廳觀賞魚喊：要擲筊 「高高捧起丟回水缸」嘻笑片曝光網怒了

頂樓突出物可以當房間使用嗎？「富林苑」遭罰20萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

公平會委員會議通過，禾運開發股份有限公司於591房屋交易網站刊登雲林縣林內鄉「富林苑」建案廣告，格局圖A1、B2、C9戶棟頂樓突出物空間設有床鋪等房間設施，涉有廣告不實違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣20萬元罰鍰。

公平會表示，一般而言消費者會依其居住人數，將房間數量納入考量是否購屋的因素之一，如果廣告呈現可供居住房間數量與實際不符，則有使人誤認而影響交易決定之虞。

禾運公司於591房屋交易網站刊登雲林縣林內鄉「富林苑」建案廣告，格局圖A1、B2、C9戶棟之R1F設有床鋪等房間設施，予人該建案頂樓突出物空間可供居住使用，而增加房間數量之印象，經公平會向雲林縣政府徵詢專業意見，廣告所載R1F為使用執照所載突出物001層，依其用途為機械室、樓梯間，非屬居住空間，依規定不得作為居室（住宅）用途，倘消費者依廣告格局圖施作，則有涉及違建之虞。

故該廣告所呈現頂樓突出物之內容及用途與實際現狀不符，屬足以影響交易決定之商品內容及用途為虛偽不實及引人錯誤之表示。

廣告不實 公平會 建案

延伸閱讀

比特犬飼主教育訓練 屏科大犬隻訓練師傳授秘訣

國安法修正 發展組織罪第一審管轄權改屬高院

屆期未補正 中選會駁回巴黎奧運正名公投案

教育部修訂「黃郁婷條款」 體育署：最快6月修正發布

相關新聞

營運比去年慘 北都大飯店：2級警戒 民眾自行升4級

政府預估7月才見疫情高峰，疫情高原期拉長，讓飯店業叫苦不已。基隆市北都大飯店總經理林大永說，去年升3級警戒還有房客和內用...

小心！別成為發「無聲卡」公司 調查：69%求職者想避開

根據面試心得交流平台《面試趣》的最新調查發現，有46%求職者在面試結束後，都沒有收過感謝信、沒有獲得公司的任何回覆與通知...

林怡均：百貨業競爭集團化 京站通路整合、數位轉型

京站（2942）今日召開股東會，董座林怡均觀察，百貨業進入集團化競爭，資本雄厚者展店擴增市占率、降低經營與進貨成本，以提...

青埔投客逃命受阻！這路段待售近百間、Q1零成交

桃園青埔高鐵特區是近年北台灣最熱房市區之一，不過隨房價高漲，加上政府打炒房、疫情、升息等影響，區域成交減緩，部分路段並出...

十大熱門路段爆冷 第一名在清水、新竹南寮也入榜

台灣房屋集團趨勢中心統計聯徵中心申貸件數，2021年第四季，八大都會區民眾購屋最熱門的路段，由台中清水區民族路三段摘冠，...

頂樓突出物可以當房間使用嗎？公平會裁定廣告不實

禾運開發股份有限公司於591房屋交易網站刊登雲林縣林內鄉「富林苑」建案廣告，格局圖A1、B2、C9戶棟頂樓突出物空間設有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。