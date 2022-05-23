林怡均：百貨業競爭集團化 京站通路整合、數位轉型

京站（2942）今日召開股東會，董座林怡均觀察，百貨業進入集團化競爭，資本雄厚者展店擴增市占率、降低經營與進貨成本，以提供顧客價格合理商品，公司也能因此提高知名度，身為日勝生集團一員的京站，持續評估展店及線上與線下通路整合；此外，在2018年登錄興櫃的京站，將進一步申請上市櫃。

林怡均表示，今年急遽升溫的疫情再次打亂了經營的節奏、但腳步不曾放慢，因應零售新時代，京站團隊持續努力讓自己站在零售潮流的前端，乘著疫情的風浪加速數位轉型。在疫情期間推出的直播導購、美食訂閱制和找貨小幫手等成為業界先驅，打破實體賣場的藩籬

林怡均在股東會致詞中回憶，自2020年 COVID-19 疫情爆發以來，零售業首當其衝受到極大的衝擊，尤其去年母親節過後，三級警戒長達數月，商場人流驟減，加上京站位處交通匯集之地，時有確診者足跡便需封館清消，對經營團隊和所有設櫃廠商來說，是一段非常辛苦的時間。

林怡均經營團隊一方面配合政府防疫政策，與全體同仁積極面對疫情的挑戰，努力維持正常營運，一方面與設櫃廠商秉持互助且互諒的合作精神，穩定信心，攜手發揮創意突破困境。

京站在疫情期間推出的直播導購、美食訂閱制和找貨小幫手等都是業界先驅，打破實體賣場的藩籬，提升數位零售應用的能力。在去年底，京站更首次舉辦線上周年慶，搭配實體線下周年慶的各式促銷活動，提供消費者全方位通路的購物體驗。透過科技在疫情期間維持與客戶的互動。

京站去年業績依舊保持獲利，合併稅後淨利 5,597 萬元；全年營業收入11億元，主力據點台北店佔整體之 91%，小碧潭店佔 7%，其餘佔 2%。