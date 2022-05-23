全台10大熱門路段曝 北、中台灣勝南部！台中清水奪冠

台灣房屋集團趨勢中心據聯徵中心申貸件數統計，去年第4季全台10大申貸熱門路段集中北台灣、中台灣，南台灣量體明顯落後，以「台中清水區民族路三段」奪冠，總件數358件，等於平均每月就有約120組客戶申貸，專家分析，主要是北、中台灣的新興重劃區，推案量體較大，建商推案也會有造鎮的概念，因此衝高交易量。

據聯徵中心統計，排名前五名購屋金路段依序為「台中清水區民族路三段」、「新北林口區文化三路」、「桃園龜山區華亞三路」、「桃園龜山區文化一路」、「台中清水區中山路」，單季申貸件數近250件以上，其中清水區兩路段上榜，合計交易達600件以上，主要因去年第4季量體逾300戶的「富宇中央公園」交屋，衝高交易量，也顯示當地的購買力及房市買氣都相當驚人。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧分析，以冠軍「台中清水區民族路三段」來看，得力於三大因素，首先是成熟商圈環繞，該路段座落的台中港特定區，雖是尚在開發的新興重劃區，但可依恃周邊的清水市區、梧棲市區等多重商圈加持，生活機能不差，讓民眾居住無虞。

第二是產業就業發達，重劃區近關連工業區以及台中港科技園區，就業機會多，民眾收入穩定，購屋能力也相對較佳，因而使得客源轉進台中港特定區，進而帶動路段買氣。

第三是地段利多加持，該路段鄰近海線最大購物消費商場三井outlet，且民族路是交通便利的海線要道之一，可快速往來海線各城鎮與台中市區，地段上又有雙港副都心的發展遠景，因此近年民族路三段上推案眾多，像和「築鯨天下」、「聯悅聚」等新案陸續交屋，合計量體將近600戶，未來兩年內還有「協和丰景」、「明日享享」等案將陸續完工，總計戶數也逾400戶，因此該路段往後持續在榜單亮相的機會濃厚。

排名二到四名路段為新北林口區文化三路、桃園龜山區華亞三路、文化一路，江怡慧表示，三路段皆有異曲同工之處，均坐落涵蓋林口、龜山及華亞科的「大林口新市鎮」，該地同樣具有產業發展與價格優勢，且位在規劃整齊的重劃區，與舊市區相比，可享有更好的生活環境，購屋CP值高，讓消費者趨之若鶩，對買家而言充滿魅力，因此受到購屋者的青睞。

至於新竹縣市，在新竹地區高房價排擠效應之下，上榜的為房價較為親民路段「新竹市天府路」，台灣房屋北大直營店林祥智店長表示，房價相對親民的天府路，湧進不少小資買盤，成為唯一擠進前十名的非六都路段；該路段的平均鑑估總價約在844.4萬元，平均購屋坪數近48坪，能以相對低的預算享受相對寬敞的空間，加上區段鄰近南寮商圈，到新竹市區也不遠，因此受到首購族的喜愛。