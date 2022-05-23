基隆一甲子知名老店「麥克麵線」 6月台中逢甲搶鮮推出

築間餐飲集團創辦人林楷傑今(23)日宣布，以個人名義投資穎達聚創投公司，首次攜手基隆經營超過一甲子的「麥克麵線」，打造餐飲全新品牌，主打獨家基隆「魚漿大腸麵線」等多款經典台灣小吃，搶進台中逢甲商圈，預計6月將與消費者見面。

林楷傑表示，當初起心動念想要輔導更多餐飲品牌化，是因從小吃到大的基隆麥克麵線，商談老闆三年，終於被誠心打動，透過耕耘連鎖餐飲市場多年的經驗，從食材採購到內場烹調、外場服務等，建立完整的SOP，把家鄉味推廣讓更多消費者知道，注入品牌精神，打造全新風貌。

麥克麵線首家門店將開設在逢甲商圈福星路上，除了招牌魚漿大腸麵線，還有適合隨時帶走的小食，如豆花、仙草、冰品、基隆一口吃香腸、米腸、崁仔頂海味茶碗蒸、基隆燒賣、關東煮等，網羅多款最強經典小吃，研發獨家口味，要消費者一站式的體驗台灣美食。

麥克麵線營業時間從上午6時到晚上12時，連續18小時營業不間斷，獨占從早餐、點心、午餐、下午茶、晚餐、宵夜等全時段、全年齡層、全需求面客群的市場，這是當前連鎖餐飲業所沒有的優勢，提供更廣的消費新選擇。

招牌魚漿大腸麵線是基隆在地懷舊味，以海味魚漿，包裹著大腸，每日手工現作，有別於市面上的大腸麵線或是肉羹麵線，獨家口味只有麥克麵線才品嚐的到。

另一款基隆知名的帶筋肉羹麵線，則是選用豬後腿肉，口感富嚼勁，其他還有清麵線、綜合全羹麵線等選擇；基隆味也不容錯過的一口香腸，油脂在爐具上滋滋作響，一口咬下飽滿肉汁一觸即發，香氣四溢，加上米腸，絕配對味。

崁仔頂海味茶碗蒸更是砸重本，加入多款基隆在地當令海鮮食材，其中崁仔頂是基隆必造訪的漁市場，往往凌晨12點就有叫賣聲此起彼落，媲美踏進台版的築地市場，讓饕客一嚐嚴選的新鮮海味。

而基隆燒賣也是一絕，有別於一般包豬肉餡的燒賣，加入濃濃基隆味，以魚漿為基底，也更有份量，堅持純手工製作。

關東煮更破天荒提供3款湯底：麻辣、九州豚骨雞白湯、牛髓湯，有別市場上的柴魚昆布湯底，提供消費者多樣化選擇。而關東煮鍋料品項多達41種，還有日本原裝進口YAMASA的食材，花枝天婦羅、干貝燒、鱈魚捲等。

其他甜食點心，每日新鮮熬煮多種配料，珍珠、花生、紅豆、粉圓、芋圓、綠豆、花生、薏仁、芋薯圓、芋頭等，準備齊迎夏日商機。

如火如荼籌備中的麥克麵線，發佈徵才召集令，基層服務人員起薪3萬800元起，儲備幹部4萬元起，每年還有兩次晉升機會，服務周年後贈予員工生日金幣等，都是優於同業的福利。

林楷傑表示，現代人吃不多又吃得巧，麥克麵線台中逢甲店為首家示範店，餐飲業也需要轉型升級，未來希望將品牌推向全台，讓更多消費者品嚐獨家基隆的懷舊小吃。