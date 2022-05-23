小心！別成為發「無聲卡」公司 調查：69%求職者想避開

根據面試心得交流平台《面試趣》的最新調查發現，有46%求職者在面試結束後，都沒有收過感謝信、沒有獲得公司的任何回覆與通知。不過，更值得注意的是，有高達69%求職者表示，找工作會想避開發「無聲卡」公司。

「面試多久會收到回覆？」、「台G電面試多久後會通知？」這是多數求職者在面試後心裡最常出現的問題，不少求職者或許也正被這個疑問困擾著。《面試趣》近日以「你有收過無錄取通知信／感謝信嗎？」為題進行問券調查。

該份問卷調查於 2022 年 3 月 30 日起開放填寫，至 2022 年 4 月 14 日，以網路問卷方式進行調查，有效問卷共 11,561 份。

有許多的網友在《面試趣》討論區表示「不給感謝函超莫名的，這明明就是一個可以寫個系統就處理好的事情，讓人心一直懸在那邊」、「我無聲卡遇過好幾家吧！在台灣這是常態，但是會禮貌地回覆你是否錄取，才是體現這家公司是否有制度有文化水準的！」、「基本上就是針對面試者的事物不用心/尊重，一開始就沒好的開頭，通常進去後也很難好到哪去」。

面試趣表示，從大眾討論的結果，可以明顯的感受到沒收到感謝信、被發無聲卡對求職者來說，是非常令人感到不尊重的一件事，面試趣透過問券調查的結果也顯示，有 69% 的求職者認為，選擇工作、面試時，若遇到有太多「無聲卡」標籤的公司，會影響選擇的意願。