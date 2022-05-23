快訊

3歲童染疫高燒四肢狂抖急救60小時不治 醫：疑急性腦炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十大熱門路段爆冷 第一名在清水、新竹南寮也入榜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中清水地區。 圖／台灣房屋提供
台中清水地區。 圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團趨勢中心統計聯徵中心申貸件數，2021年第四季，八大都會區民眾購屋最熱門的路段，由台中清水區民族路三段摘冠，亞軍為新北林口區 文化三路，「桃園龜山區 華亞三路」位居第三，桃園龜山區 文化一路與台中清水區 中山路分別為第四、五名。

整體而言，第四季申貸熱門路段集中重畫區，且多在中、北台灣。

根據聯徵中心統計，排名前五名的購屋金路段，單季申貸件數都近250件以上，進榜前十名路段交易量最少也都有130件以上，冠軍路段清水區民族路三段，平均每月就有約120人申貸；第五名的中山路也位在清水區，去年Q4因量體逾300戶的「富宇中央公園」交屋，擠進前五名之列，兩大路段合計交易達600件以上，顯示當地的購買力及房市買氣都相當驚人。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，台中清水區民族路三段勇奪全台2021第四季最熱門的購屋路段，有三大因素，首先是成熟商圈環繞，台中市清水區民族路三段座落的台中港特定區，雖是尚在開發的新興重劃區，但可依恃周邊的清水市區、梧棲市區等多重商圈加持，生活機能不差，讓民眾居住無虞。

第二，產業就業發達。重劃區近關連工業區以及台中港科技園區，就業機會多，民眾收入穩定，購屋能力也相對較佳，客源轉進台中港特定區，進而帶動路段買氣。

第三，地段利多加持，該路段鄰近海線最大購物消費商場三井outlet，加上民族路是交通便利的海線要道之一，可快速往來海線各城鎮與台中市區，地段上又有雙港副都心的發展遠景，所以近年民族路三段上的推案眾多。

近年有和築鯨天下、聯悅聚等新案陸續交屋，合計量體將近600戶，因而奪下全台購屋最夯路段的冠軍頭銜；而未來兩年內，還有協和丰景、明日享享等案將陸續完工，總計戶數也逾400戶，因此該路段往後持續在榜單亮相的機會濃厚。

江怡慧表示，排在第二、三名的林口文化三路與桃園龜山華亞三路，以及第四名龜山文化一路，三大路段都有異曲同工之處，就是均坐落涵蓋林口、龜山及華亞科的大林口新市鎮，該地同樣具有產業發展與價格優勢，且位在規劃整齊的重劃區，與舊市區相比，可享有更好的生活環境，購屋CP值高，讓消費者趨之若鶩，對買家而言充滿魅力，因此受到購屋者的青睞。

具第七都潛力的新竹縣市，進榜的路段不是在竹北，而是新竹市天府路，排名第九，台灣房屋北大直營店林祥智店長表示，新竹地區高房價排擠效應下，房價相對親民的天府路，湧進不少小資買盤，成為唯一擠進前十名的非六都路段。該路段的平均鑑估總價約在844.4萬元，平均購屋坪數近48坪，能以相對低預算享受相對寬敞空間，加上區段鄰近南寮商圈，到新竹市區也不遠，因此受到首購族喜愛。

江怡慧指出，經濟展望佳，民眾購買力穩定，市場又處於通膨環境，使消費者「瘋買屋贏通膨」動作更踴躍，而時下民眾購屋多會考量建設、產業、交通與未來性也讓熱門購屋路段的競爭趨向白熱化。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

重劃區

延伸閱讀

神岡至清水主要道路劣化 台中民代爭取千萬重新刨鋪神清路

清水9條計畫道路最後一案今動工 6年花上億 「全都通」

六都每百位購屋族有15人是八年級生 買北市宅沒靠爸媽要「8年不吃喝」才有可能

純樸眷村+最美夕陽！ 「台中清水」必吃米糕、燒炸粿、擀麵，在地美食跑透透

相關新聞

八大建商看房市 價升量縮

今年房市在政府打房、央行升息、疫情爆發等衝擊，市場利空雜音再起，不過包括國建、華固、長虹、潤泰新、遠雄、興富發等八大指標...

頂樓突出物可以當房間使用嗎？公平會裁定廣告不實

禾運開發股份有限公司於591房屋交易網站刊登雲林縣林內鄉「富林苑」建案廣告，格局圖A1、B2、C9戶棟頂樓突出物空間設有...

電動車比拚 業者先搶話語權

TOYOTA推出純電休旅BZ4X投入電動車市場，業界分析，雖然電動車市場仍小、充電樁等硬體設施還嫌不足的現在，先搶話語權...

三隻黑天鵝 牽動房市後市

建商表示，今年房市仍有三大黑天鵝，第一、央行升息動作是否擴大，第二、原物料續上揚推升建築成本持續走高，不僅衝擊建商經營、...

長榮添新船 挑戰全球第五大

長榮第七艘2.4萬TEU巨輪長彩（Ever Art）報到，繼先前成功挑戰日本ONE成為全球第六大航商後，兩者拉開距離，運...

創業之星選秀 報名倒數

經濟日報第六屆「創業之星選秀大賽」將於5月31日（二）23時59分截止報名，有意參賽的新創公司或學生團隊趕緊把握機會，冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。