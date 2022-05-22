危機便是轉機 北市就服徵才釋926個工作機會

根據衛福部的推估，本週疫情即將進入高峰，甩開疫情黑天鵝盤旋空中的日子指日可待了，經濟復甦不再成為夢想，為解緩廠商及民眾求才、求職的焦慮，台北市就業服務處於5 月23日至27日邀集17家企業於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出926個工作機會。有求職或轉職需求的民眾，可親自至台北市各就業服務處。

北市勞動局長陳信瑜表示，本週參加廠商以餐飲業為首，酒家484個工作機會數，占總工作機會數五成，釋出職缺數最多者為路易莎職人咖啡91名，豆府集團及誠邦食品各70名，前三名均為餐飲業，表示經歷疫情重彈轟炸，環境雖很險峻，但企業仍看好，尋求工作，要勇敢、積極，危機正是轉機，此時正是展現我們求職者軟實力給企業瞭解的最好時機。而高薪排行，以屠宰衛生檢查獸醫師67K居冠，其次為豆府儲備幹部及震旦行維修工程師45K。

陳信瑜指出，程曦資訊整合(股)公司承攬台北市防疫專線，急需電話客服兼職夥伴60名，工作內容為進線民眾諮詢服務、引導民眾操作申請流程、民眾問題之回報與處理、民眾抱怨問題傾聽與溝通等，時薪200-220元，24小時排班，時段可任選(每一時段需四小時)，受訓合格還可選擇居家上班，想兼職者打工者也很歡迎。

知名咖啡連鎖店路易莎職人咖啡共釋出20個職缺，91個工作機會，拔得頭籌，此次釋出職缺除一般門市正職及兼職人員外，超過五成是屬於技術職及總公司作業人力，烘焙部西點、麵包學徒高薪40K，行政職缺16名，薪水以軟體工程師40K居冠，還有員工福利專員、行銷公關專員、視覺設計師、人資專員、財會專員等，都是在小型徵才活動中難得出現的職缺，敬請求職民眾朋友好好把握機會。

另外，中央畜產會是行政院農業委員會轄下的財團法人，釋出屠宰衛生檢查獸醫師及助理各20名，進用後經三個月訓練合格，獸醫師(具高考獸醫師證照)升任為屠檢獸醫師，高薪部份調整為67K，屠宰衛生檢查助理(需具屠檢訓練班結業証書)，調薪至30K-41K，陳信瑜強調，歡迎嚮往公部門文化且具專業背景民眾前來應徵。

本週參與現場徵才的廠商有三商行、愛志旺居家式長照機構、優本國際、鑫鼎王餐飲、大潤發、程曦資訊、欣葉國際餐飲、特力屋、豆府-嚮辣、王品餐飲、宏華國際、路易莎職人咖啡、中央畜產會、震旦行、軒饌廚房、誠邦食品、漢記-朱記餡餅粥，歡迎有興趣的民眾，參加現場徵才的面試。

本週徵才活動地點為5月24日(二)在內湖、南港東明青銀就服站舉辦，25日(三)信義站舉辦，26日(四)在信義、景美、艋舺、西門、南港東明青銀就服站舉辦，27日(五) 在艋舺及西門站舉辦，活動時間以一覽表為主，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

陳信瑜補充，北市推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業四個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼，實施相關內容請上「台北就業大補帖」網站，且為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至今年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

就業媒合服務完全免費!陳信瑜提醒，為維持國內疫情之穩定控制，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線(02)2308-5231。