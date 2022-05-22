解決水電工十年大斷層「匠人部落」掀起做工文化新旋風

受少子化影響，國內缺工問題日益嚴重，為解決水電工等工程界十年大斷層，由中部起家的工程品牌「匠人部落」，秉持以「拒削價、軍事化、職人化」三大原則，改善施工品質，打破傳統對於做工人的刻板印象，也掀起做工文化新旋風，並創造年營收逼近6,000萬元的好成績。

工程品牌「匠人部落」創辦人王均守指出，近期越來越多新聞報導，發生許多工程糾紛，原因是消費者不了解行情，而被店家獅子大開口，或是過程中溝通不良，工程進度嚴重落後卻無人可協助，或是施工有瑕疵，事後反應卻求助無門。

如今市場不僅「工不應求」，施工後也是爭議連連，消費者怨聲載道。

現年32歲的王均守，畢業於中興大學中文系，學生時代得知工程業界已出現缺工，因此自大一開始打工、當起水電工，後來還考取專業證照，至今投入水電工程已十多年。王均守深知受少子化影響，國內營建工程缺工日益嚴重，也讓他看到了商機，並成立匠人部落。

王均守強調，匠人部落有著一群年輕人的工程團隊，多年來致力改變傳統工程文化，用匠人的精神做工程、用匠人的精神過生活，秉著三大堅持「拒削價、軍事化、職人化」，以文化出發，改善勞工施工品質，有效打破傳統對於做工人的刻板印象。

以不做削價競爭為例，匠人部落堅持讓客戶清楚了解工程，重視的是師傅與客戶間的對等關係，在施工前就清楚說明工程的施工項目及相對應合理的價格，而非一味的以價格為導向，忽視施工品質，或是中途不斷追加費用造成工程糾紛。

匠人部落也標榜軍事化管理 ，賞罰分明，嚴格規定特約師傅，禁止在工作期間喝酒、吃檳榔 ，發現一律格職處置；另外，不僅擁有勞健保、年終獎金等健全的福利制度，還加碼員工旅遊做團隊建置。

「培育懂商務的匠人，打造職人精神！」王鈞守說，匠人部落認同商會精神之一的「付出者收穫」，並以此標語為軸心，引導匠人師傅使用商務系統，耕耘個人品牌。

匠人部落也堅信，產業合作的建立是在彼此互相扶持、不斷付出中，並定期舉辦許多商務交流活動，與不同領域專家進行跨產業交流。

王鈞守希望藉由匠人部落領軍，激發出年輕匠人師傅的責任感、成就感、榮譽感，讓年輕族群願意投入水電工程產業。

目前，匠人部落以中部地區裝修市場為主力，工程團隊約有25人，而配合的小包商也有五、六十人，涵蓋泥作、木作、水電工、甚至系統櫃等，王鈞守說，希望藉由匠人部落領軍，激發出年輕匠人師傅的責任感、成就感、榮譽感，讓更多的年輕族群願意投入水電工程產業。