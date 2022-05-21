快訊

突襲式徵召張善政選桃園 朱立倫也道歉了

看片不用再動手快轉 YouTube新增這功能堪稱「懶人福音」

張善政道歉⋯羅智強回應「個人委屈不重要」 明宣布新計畫

台中港新市鎮特區房市買氣熱 「長虹天韻」成市場指標

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
上市營建股績優生長虹建設位於台中港新市鎮特區的最新推案「長虹天韻」。記者宋健生/攝影
上市營建股績優生長虹建設位於台中港新市鎮特區的最新推案「長虹天韻」。記者宋健生/攝影

上市營建股績優生長虹建設（5534）位於台中港新市鎮特區的最新推案「長虹天韻」，今(21)日舉行感恩餐會，此案5月初公開，規劃370戶住家、總銷36億元，累計簽約已超過200餘戶，成為市場指標。

這是長虹進軍台中港特定區房市的第二件推案，上一案「長虹天擎」，總銷24億元，目前已完銷；長虹集團在此區獵地近9,400坪，現還有4塊土地，合計庫存、尚未推案土地面積逾5,300餘坪。

長虹去年合併營收48.49億元，稅前盈餘16.15億元，稅後純益12.80億元，每股稅後純益4.41元，董事會已通過擬配發4.41元現金股利，獲利全數配予股東，誠意十足。

長虹擁有50年豐富推案經驗，加上宏林營造甲級營造廠的實力，累積逾150件建築作品。董事長李文造堅持施工品質，專注把事情做到極致，追隨的粉絲很多，如內湖指標名宅「長虹天璽」，就吸引許多知名藝人、集團購入。

長虹指出，台中氣候宜人，同時享有海空地利優勢，獲得本土與跨國企業積極投資，台中工業區、台中港關連工業區等土地交易金額亮眼，近期台積電（2330）為2奈米產能布局，也已向中科管理局提出擴建計畫。

長虹表示，「長虹天韻」位處的台中港新市鎮特區，擁有豐富多元的產業，包括關連工業區、中港科技產業園區、中龍鋼鐵、離岸風電產業園區等，30分鐘內輕鬆串連中部科技走廊，連同周邊估計約有20萬就業人口，區域蓬勃發展，住屋剛性需求強。

此次在台中港新市鎮推出的「長虹天韻」，基地面積1,482坪，規劃370戶、3至4房住宅產品，每坪開價28萬至30萬元，以主力的3房產品為例，含車位總價帶落在1,300萬至1,400萬元，入手門檻不高。

「長虹天韻」善用基地條件打造百米綠色大道，穿過綠蔭再回家，形成花園樹海中的一座精品建築。大廳則以手工紅銅創造隨光影變化的溫潤質感，豐富實用的公設，還包括學海書房、童趣小屋、健身會館等，多達18項。

長虹強調，此案建材也是誠意十足，包括領先區域的義大利Best嵌入式除氯洗碗機、微蒸烤爐、TOTO溫水洗淨便座，全屋採活水系統微分子活水器、5+5膠合low-e玻璃、西班牙Roca鋼板浴缸等，頗受年輕首購族群青睞。

主力的3房產品含車位，總價帶落在1,300萬至1,400萬元，入手門檻不高。記者宋健生/攝影
主力的3房產品含車位，總價帶落在1,300萬至1,400萬元，入手門檻不高。記者宋健生/攝影
「長虹天韻」今日舉行公開暨感恩會活動。記者宋健生/攝影
「長虹天韻」今日舉行公開暨感恩會活動。記者宋健生/攝影

長虹

延伸閱讀

海悅Q1 EPS 3.02元 寫歷史同期次高

淡江大橋領銜．八里輕軌線上【春城台北港】壯闊落成

南崁「沐山」森情鉅獻 新世代入手豪邸特區

疫情再起 今年520檔期幾近熄火

相關新聞

台中港新市鎮特區房市買氣熱 「長虹天韻」成市場指標

上市營建股績優生長虹建設（5534）位於台中港新市鎮特區的最新推案「長虹天韻」，今(21)日舉行感恩餐會，此案5月初公開...

破紀錄 首艘18萬立方公尺級LNG船靠卸台中港

在台中港務分公司、台中港引水人、台灣中油公司多年共同努力下，第一艘18萬立方公尺級液化天然氣（LNG）船「Global ...

南投重辦世界茶葉博覽會 縣農會申請農產品行銷大陸

南投市青山茶春茶賽今天頒獎，烏龍茶組特等獎及青山茶新品種組特等獎分別由林素真及王秀完拿下。南投縣農業處長陳瑞慶說，受疫情...

點燃創業火花 嘉義市青年創業實戰市集徵選開跑

嘉義市政府積極推動青年創業，除獎勵補助方式之外，今年首度推出「開嘉！Open Possible Market主題市集活動...

疫情衝擊服務業最慘！台中314家企業「悄悄」放無薪假

國內疫情持續升溫，台中市放無薪假人數繼去年7月達高峰，本月再創今年新高，統計有314家企業、1970人放無薪假，以服務業...

企業生日快樂／iRent整合服務 邁向領導品牌

和雲行動服務自2018年底從和運租車手中接棒短期門市租車、專車接送以及iRent共享汽機車等業務，在提供各項移動服務之餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。