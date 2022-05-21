台中港新市鎮特區房市買氣熱 「長虹天韻」成市場指標

上市營建股績優生長虹建設（5534）位於台中港新市鎮特區的最新推案「長虹天韻」，今(21)日舉行感恩餐會，此案5月初公開，規劃370戶住家、總銷36億元，累計簽約已超過200餘戶，成為市場指標。

這是長虹進軍台中港特定區房市的第二件推案，上一案「長虹天擎」，總銷24億元，目前已完銷；長虹集團在此區獵地近9,400坪，現還有4塊土地，合計庫存、尚未推案土地面積逾5,300餘坪。

長虹去年合併營收48.49億元，稅前盈餘16.15億元，稅後純益12.80億元，每股稅後純益4.41元，董事會已通過擬配發4.41元現金股利，獲利全數配予股東，誠意十足。

長虹擁有50年豐富推案經驗，加上宏林營造甲級營造廠的實力，累積逾150件建築作品。董事長李文造堅持施工品質，專注把事情做到極致，追隨的粉絲很多，如內湖指標名宅「長虹天璽」，就吸引許多知名藝人、集團購入。

長虹指出，台中氣候宜人，同時享有海空地利優勢，獲得本土與跨國企業積極投資，台中工業區、台中港關連工業區等土地交易金額亮眼，近期台積電（2330）為2奈米產能布局，也已向中科管理局提出擴建計畫。

長虹表示，「長虹天韻」位處的台中港新市鎮特區，擁有豐富多元的產業，包括關連工業區、中港科技產業園區、中龍鋼鐵、離岸風電產業園區等，30分鐘內輕鬆串連中部科技走廊，連同周邊估計約有20萬就業人口，區域蓬勃發展，住屋剛性需求強。

此次在台中港新市鎮推出的「長虹天韻」，基地面積1,482坪，規劃370戶、3至4房住宅產品，每坪開價28萬至30萬元，以主力的3房產品為例，含車位總價帶落在1,300萬至1,400萬元，入手門檻不高。

「長虹天韻」善用基地條件打造百米綠色大道，穿過綠蔭再回家，形成花園樹海中的一座精品建築。大廳則以手工紅銅創造隨光影變化的溫潤質感，豐富實用的公設，還包括學海書房、童趣小屋、健身會館等，多達18項。

長虹強調，此案建材也是誠意十足，包括領先區域的義大利Best嵌入式除氯洗碗機、微蒸烤爐、TOTO溫水洗淨便座，全屋採活水系統微分子活水器、5+5膠合low-e玻璃、西班牙Roca鋼板浴缸等，頗受年輕首購族群青睞。