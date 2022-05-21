破紀錄 首艘18萬立方公尺級LNG船靠卸台中港

在台中港務分公司、台中港引水人、台灣中油公司多年共同努力下，第一艘18萬立方公尺級液化天然氣（LNG）船「Global Sealine」於昨（20）日成功靠泊台中港西13碼頭之台灣中油台中LNG廠，並於5月21日結束卸收後安全離港，完成大型LNG船首度試航台中港任務，為台灣進口LNG開創新頁。

隨著全球天然氣需求逐年增加，國際LNG船皆朝大型化方向發展，船舶大型化除了能降低單位運輸成本外，亦具有節省燃油、節省總靠泊在港時間與費用等優點。台灣中油表示，為配合國家能源政策，2025年天然氣發電佔比將達50%以上，未來台中港開放大型LNG船進港後，不僅可提升船運調度彈性，亦能減輕台中港船舶進出負荷，有助於港區未來發展。

台中港務分公司、台中港引水人、台灣中油公司自2019年起，即開始著手進行18萬立方公尺級LNG船操航安全評估，經過近3年的努力後，終於開花結果。台灣中油指出，雖然目前仍屬試行性質，但已驗證台中港具備靠泊大型LNG船之能力，期待完成此次試航後，台中港能夠正式開放大型LNG船進港。