南投重辦世界茶葉博覽會 縣農會申請農產品行銷大陸

南投市青山茶春茶賽今天頒獎，烏龍茶組特等獎及青山茶新品種組特等獎分別由林素真及王秀完拿下。南投縣農業處長陳瑞慶說，受疫情影響，國產茶銷售下滑，縣府為協助農民，10月將重啟南投世界茶葉博覽會，鼓勵民眾多喝茶提高免疫力。

南投青山茶春茶賽頒奬和模範農民表揚由南投市農會理事長柯銘洲主持，表揚青山茶春各組得獎者和模範農民，縣議員蔡宗智、賴燕雪、縣農會總幹事曾明瑞都出席致意，儀式簡單隆重。

柯銘洲說，今年春茶雨水充足，茶樹根系充分吸收養分，茶菁品質提升。烏龍組及新品種組特等獎，在製茶與發酵度處理掌握良好，乾燥度也是有足乾，烘焙度良好。

他表示，新品種组特等獎茶葉外觀均整、無黄片、水色蜜黃、澄清明亮、香氣具微焙火甜香，喉韻甘醇滑順；烏龍组特等獎特色為香氣具幽雅蘭花香、滋味甘醇香韻富活性。

「疫後農產行銷，南投準備好了。」縣農會總幹事曾明瑞說，受疫情因素，兩岸農產貿易停滯，也影響到南投縣茶葉整體行銷，農民期盼疫情早退，兩岸農產貿易重啟。縣農會也針對南投茶葉等大宗農產品項向大陸相關單位提出產品條碼申請，預計近期能順利取得條碼，疫情解封，兩岸農產貿易重啟時，就能以正規貿易方式行銷南投好茶及鳳梨等農產。