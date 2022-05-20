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風能訓練國家隊開花結果 進軍日本市場

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
台灣風能訓練公司除持續推動國內訓練業務，也積極佈局海外市場。圖／台灣風能訓練公司提供
台灣風能訓練公司除持續推動國內訓練業務，也積極佈局海外市場。圖／台灣風能訓練公司提供

風能訓練國家隊開花結果！台灣風能訓練公司繼去年成功取得首件跨國訓練服務案，為越南訓練業者提供培訓教師顧問服務之後；今年更進軍日本，為日本風電目標客戶提供快速且符合國際品質的客製化訓練服務提案。

台灣港務公司配合離岸風電產業發展政策，攜手台電、台英風電、中鋼（2002）、台船（2208）及上緯新能源等5家公司，轉投資成立台灣風能訓練公司，斥資1.3億元在台中港區域建置風能訓練中心，並於2019年9月正式完工啟用。

目前開辦包含GWO基礎安全訓練(BST)、基礎技術訓練(BTT)、進階急救(EFA)、吊掛指揮(SLS)等5項國際課程，並成功於2020及2021年連續兩年GWO發證量亞洲第一，及榮獲GWO安全訓練獎「亞太區域最佳團隊」與「全球年度青年教師成就獎」，公司品牌及服務獲國際高度認可。

除持續推動國內訓練業務外，風訓公司積極佈局海外市場，近兩年成功獲得海外市場訓練服務業務合作，將我國風能訓練國家隊的訓練實績，轉化為進軍海外市場的重大優勢，成為國際GWO訓練領導品牌。

風訓公司自去年起，積極尋找海外拓展機會，探詢各個海外潛力市場及目標客戶，期待透過厚實的GWO訓練經驗及專業訓練服務，為海外其他離岸風電新興市場提供專業人才培育方案，拓展海外業務。

風訓公司表示，公司成功於去年取得首件跨國訓練服務案，為越南訓練業者提供培訓教師顧問服務；今年更為日本風電目標客戶，提供快速並符合國際品質的客製化訓練服務提案。

在其他歐洲及國際訓練業者參與競標的情況下脫穎而出，獲得教師顧問服務及訓練訂單，顯示風訓公司在專業能力、服務品質及性價比上已具備競爭力，領先國內其他訓練機構，為我國首家風電國產軟實力國際化的民營業者。

隨著國內離岸風電訓練業務快速發展，風訓公司在成立第3年起營收轉正，經營團隊並藉由積極發展海外訓練合作業務，進一步提高營運收益，預期今年可達成累計盈餘獲利並發放股東分紅，展現我國風電國家隊的營運成果。

風訓公司強調，未來將持續拓展海外訓練業務，協助各個新興離岸風電市場，提供完善的離岸風電人才培育服務，創造多贏。

離岸風電 日本 越南

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