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台北福華挺醫護 快閃中正紀念堂防疫急門診車來速

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
暖心補給，台北福華快閃中正紀念堂車來速篩檢站。圖/台北福華飯店提供
暖心補給，台北福華快閃中正紀念堂車來速篩檢站。圖/台北福華飯店提供

新冠疫情居高不下，守護全台的各縣市醫療團隊的體力及健康更顯重要。台北福華大飯店為了表達關心及感謝之情，準備飯店江南春江浙餐廳私房餐盒，在今日午餐時分火速送達中正紀念堂防疫急門診車來速現場，聊表心意。

確診案例不斷，現場除了審慎處理所有篩檢案例，台北榮民總醫院的醫護團隊仍保持著正面積極態度。副院長高壽延在現場防疫工作中除了與我們分享院區新生兒誕生的溫暖消息，同時也對台北福華大飯店用心補給表達感謝。他表示，篩檢站成立初期，的確曾擔心過會有現場資源不足的問題，但很快發現各界的熱情很快送達，足顯台灣人民一同守護防疫陣線的熱情不滅。

台北福華大飯店總經理肖瑞強(Richard Saul)也同時表示，全台車來速篩檢可說是強大陣線，大批醫護人員是我們最強大的後盾，是他們的努力才能讓全民維持現有生活狀態與健康狀態。因此希望能藉著熱騰騰的餐點，快速撫慰醫護朋友們的身心、增強體力，並獲得短暫的休息。餐點由台北福華大飯店公關團隊代表前往現場致贈，希望能在這防疫重要時刻，為中正紀念堂防疫急門診車來速的各位加油打氣。

身為擁有WTTC(世界旅遊及觀光委員會)安全旅遊戳記的飯店，台北福華大飯店在實聯制撤除後仍深切關心貴賓的健康。除了維持體溫測量服務外，更陸續增加了館內酒精消毒設備的擺放。在洽公旅遊的行程中，提供往來旅客能隨時維持防疫同步的優質用餐旅宿環境，為台灣防疫一起繼續努力。

醫護人員 中正紀念堂

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