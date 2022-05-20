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佳世達攻精準醫療 砸5.4億元取得大江基因股權17.8%

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
佳世達董事長陳其宏。圖／聯合報系資料照片
佳世達董事長陳其宏。圖／聯合報系資料照片

佳世達（2352）今（20）日宣布投資大江基因私募案，共同開拓精準醫療的未來商機。佳世達為強化生技產業布局，跨足精準醫療領域，將投資大江生醫集團（8436）旗下的大江基因私募案約5.45億元，取得股權約17.84%，藉由此投資，雙方資源互補，共同拓展生技醫療事業版圖，提供客戶更廣之產品與服務。

精準醫療是新興的醫療模式，期望能透過精準檢測、精準治療等方式，能夠「上醫治未病」提早預防，或是疾病發生時「對症下藥」，提供最適合的治療策略，大幅減緩藥物不良反應也避免醫療資源浪費。

根據資誠《精準健康產業趨勢報告》，全球精準醫療市場規模將由2020年的683億美元成長到2025年的1,344億美元，年複合成長率（CAGR）達到14%。其中做為精準醫療基礎的基因檢測市場備受矚目，市調機構Precedence Research預期可由2021年的80億美元成長到2030年的158億美元，CAGR也達到7.6%；而細胞治療應用在精準治療上，也被認為有很高的成長潛力。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達醫療事業布局既深又廣，涵蓋醫療服務、醫療設備耗材、醫療解決方案各個領域，更是國內科技業者唯一投資兩家綜合醫院的集團。看好未來精準醫療成為每個人健康照護的福音，並需要結合基因檢測、免疫細胞療法、AI等新技術，適合科技業者投入，期待藉由和大江生醫集團的攜手合作，為民眾提供更精準的預防醫學、精準診斷與治療等服務。

大江生醫集團董事長林詠翔表示，大江基因從事各項基因檢測、幹細胞及免疫細胞產品之研發及製造，由於各國法規逐漸鬆綁和市場需求增加，看好未來細胞治療市場在亞太地區發展潛力。期待大江基因借力佳世達集團在醫療服務、設備、醫藥通路和大數據解決方案等強項，提升大江基因產品與檢測服務的覆蓋率，並強化雙方在醫療生技產業業務合作和投資布局。

大江生醫

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