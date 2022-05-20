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味全號召員工挽袖 邀請民眾捐血助人解血荒

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
味全號召員工挽袖，邀請民眾捐血助人解血荒。味全／提供
味全號召員工挽袖，邀請民眾捐血助人解血荒。味全／提供

近期疫情再次升溫，整個大台北地區在不少民眾自行居家管理，台北捐血中心的庫存量直線趨下僅存3.6天，離標準的安全庫存7天差了快一半，味全（1201）獲知此事後，今（20）日立刻號召員工挽袖捐血，更贊助環保吸管與餐墊等小禮品予台北捐血中心，期望鼓勵民眾捲起袖子參與捐血活動，紓解現階段血液庫存量的不足。

台北捐血中心企劃課劉課長表示，非疫情期間，平均一天的捐血量通常可達1,800袋，因近期疫情嚴峻，很多固定捐血的場域包括企業、校園等，因停班停課或是遠距上班上課等因素，讓血液來源大為減少，平均一天捐血量只剩800袋，但現實面許多病患得持續輸血，血液需求並沒有因此下降。

「接下來的疫情仍然持續著，我們需要更多企業的加入。」這是捐血中心所希望的事。身為台灣在地的老企業，味全公司責無旁貸，味全努力挺身站出來呼籲，5月20日這天，味全全體同仁與捐血中心一起挽袖一人一袋，救人一命，希望拋磚引玉，號召大家響應。

捐血中心 疫情 味全

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