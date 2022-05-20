momo富邦媒建構自有物流系統 參股LINE BANK

台灣線上零售龍頭momo富邦媒（8454）董事長林啟峰表示，2022年營運主軸為向外擴展服務打造生態系，今年重點推進整體物流結構升級，自有物流的比重至今年第1季為20.7%，預計至年底將達25%。並藉由參與LINE BANK私募案與之進行跨產業合作關係，拓展多元會員服務。

富邦媒今日股東會通過盈餘分配案，每股配發15元，包含現金股利13元、股票股利1元、資本公積每股配發1元股票股利，總股利優於前一年度。

富邦媒在去年處分宅配通持股後，致力打造自有物流系統，自有車隊富昇物流持續擴大配送車隊與幅員，配合momo短鏈佈局，於開倉時同步進駐車隊，倉儲、配送一體化與無時差。

富邦媒第1季全台「衛星倉」總計約31座，至年底將擴增至50座，「主倉」今年度則計畫將增至18座；而「自動化物流中心」除現有北區自動化物流中心外，位於台南新市區momo「南區儲配運輸物流中心」，2023年完工營運。

林啟峰指出，新冠肺炎疫情的逆襲重塑消費習性，零售產業彷彿面臨了一場緊急抽考，加速消費行為轉往線上化，為能滿足全齡化消費者的需求，致力於提升獲客能力與消費者黏著度，拓展購物網站內品牌與商品豐富度；至今年第一季品牌數已突破2.35萬個；商品SKU（最小庫存單位）數則達400萬個。在會員服務上，momo幣生態系致力於跨領域的發展，繼momo聯名信用卡回饋外，年初跨足電信「帳單線上折抵」服務。提供多元會員服務有成，第一季有購會員數、總交易訂單數量年增皆呈雙位數成長。

此外，富邦媒董事會決議通過，擬投資連線銀行LINE Bank為中長期股權投資策略投資夥伴，以自有資金不超過台幣3.75億元，每股台幣10元認購LINE Bank本次私募現金資增發行普通股案。係因看好LINE Bank創造嵌入式、場景金融優勢，整合社群金融、創新金融、生活金融之利基，以期藉由跨產業合作關係，能有助未來多元會員服務之拓展。