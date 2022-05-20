港埠業務費擬調漲方案 全國碼頭工會力挺
為反映港埠服務作業成本，港務公司舉辦會談後提出「港埠業務費合理化調整方案」暫定漲幅約10%，8月將陳報交通部。碼頭工會聯合會今天表達力挺，盼提升基層勞工薪資。
中華民國全國碼頭工會聯合會今天在高雄市寒軒大飯店召開記者會，理事長施永林率台中、宜蘭、花蓮及高雄等4個港口的碼頭工會代表高呼「我們要加薪！我們要生活！」
施永林表示，物價頻上漲，但港埠業務費卻多年未調整，工會支持港務公司提出的「港埠業務費合理化調整方案」，盼盡速送交通部審查通過，提升基層勞工薪資水準。
針對調整方案，台灣港務公司表示，為反映港埠服務提供者作業成本、因應船舶大型化，考量航商貨主負擔能力後，4月起已陸續於基隆、台中、高雄及花蓮港召開港埠費率調整案會談共8場次，參採各方意見調整內容，目前暫定調幅約10%，細項待與各方討論後訂定。
港務公司表示，考量近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，預計6、7月疫情趨緩後正式召開說明會，凝聚收付費方共識，預計8月陳報交通部核定。
施永林指出，港埠業務費在民國85年曾做過1次局部費率調整，此後基層碼頭員工未再調整過薪資，港務公司終於看到基層勞工付出辛勞、卻未能獲得合理薪酬的困境，提出「港埠業務費合理化調整方案」，對此由衷感謝。
施永林認為，對基層勞工而言，應該要調漲20%以上才符合現今物價水準，但這並非一蹴可幾。雖然目前調漲10%的方案未達各港區工會期盼，但至少反映部分事實，盼能盡速送交通部審查通過，提升基層勞工薪資。
全國碼頭工會聯合會呼籲，費率調整所牽涉到的所有行業都應受到調整方案的嘉惠，期盼進出口貨物業者能秉於利潤分享原則不要反對，「不要肥了自己、卻忘了辛苦勞工的付出」。
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