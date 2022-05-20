疫下建商延遲交屋花招百出 台灣消保會斥荒謬

高雄一處位在楠梓區的大樓建案延遲一年多未交屋，部分預購的民眾要求建商盡速交屋，並依合約賠償遲延利息，不料建商竟發出存證信函，指願意加總價的15%買回房子。16名消費者為此組成自救會，今由台灣消費者保護協會陪同出面控訴建商「荒謬」，建商則表示，交由法務部門解決。

陳姓等3名自救會成員今早在台灣消保會控訴建商欺壓弱勢，陳男說，他2019年向建商買一戶2房商品，依合約應於2021年3月完工後，3個月內取得使用執照，但迄今未交屋，找建商協商，並向建管處反應均無具體下文，近期經住戶催促，建商竟發存證信要住房放棄求償的，且願以總價的15%加價買回。

自救會成員表示，當時他們預購時，每坪單價約15、6萬，但現在每坪已漲至23萬左右，建商即使以總價的15%加價向他們買回房子，獲利仍十分可觀，合理懷疑建商故意拖延套利。

「令人不可思議，籲政府一定要出來管管」消保會監事長陳建富表示，建商一定要有良心，買賣就按合約走，對弱勢的消費者具有同理心。執行長徐邦瀚則說，今年元月有建商延遲交屋，但這次建商的手段更是機關算盡，令人匪夷所思，建商指願依契約賠15%把房子買回，但高雄現在房價漲幅5到6成不等，消費者拿15%的錢，要再買房卻需多付4至5成的總價，豈不吃盡悶虧。

徐邦瀚指建商現在發出存證信，要求住房簽約同意延後交屋，不然就視同自動解約，吃定消費者，內政部及市府工務單位雖認定這樣的情事違規，卻無具體管理行動，叫消費者情何以堪？

消保會祕書長蔡明哲表示，大部分消費者投入畢生心力買屋，不應在不合情理法的交易過程，承受不合理的風險。他更直言，最近坊間預售屋，均以俄烏戰爭，疫情，缺工缺料等理由，做為不能歸責建商的事由，甚至不合理要求解約，要求消費者讓步，消費者應勇於爭取自身的權益。