行政助理勇闖科技業 好「薪」情稱霸各產業

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為行政助理示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為行政助理示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

科技業連行政助理都有好「薪」情，薪資成長幅度稱霸各產業。根據1111人力銀行今（20）日發布的最新調查顯示，匯整科技業、金融業、出版業、不動產業、物流貿易、傳產製造等六大行業，觀察工作資歷一年以下的行政助理，以電子科技/資訊/軟體/半導體的薪資中位數最高來到28,500元，累積五年的工作資歷後後可以拉高到將近39,000元水準，薪資成長35.1%，不論是起薪待遇還是成長曲線都明顯高於其他產業。

其次則是金融業，行政助理入行不到一年，月薪約27,000元，但五年後薪資成長也有33.1%。而同樣是從事行政助理，比較辛苦的是待在運輸物流/倉儲貿易及傳產製造業的行政助理，即使累積超過五年的業界經驗，薪資也才低空越過31,000元。

目前正值畢業季，不少有求職疑惑的新鮮人習慣在網路求助，最近就有文組畢業生在社群論壇發文表示，看到科技業高薪非常心動，想了解科技業的行銷企劃或行政人資的工作內容為何？職場上常聽到「選擇比努力重要」，新鮮人進對產業幾乎等於贏在起跑點，行政助理前進科技業真的比較優嗎？

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，行政助理一職，雖然從事的是例行性的庶務工作，但某些公司的職能要求並不低，常見科技公司徵才條件會開出，以多益550證書為應徵門檻，還得要熟悉文書處理以及報表數據軟體，其工作內容五花八門，包括管理客戶資料、收訂單、下單、出貨、製作發票、出貨相關報表、催收應收帳款等等，幫忙訂便當下午茶、訂會議室，還要身兼總機記錄客戶需求等，這些都是行政助理的職掌，看似簡單卻十分不簡單。

陳尹柔表示，縝密的邏輯、外語能力和溝通協調，再加上該任職該產業的基本知識，行政助理未來若想要轉職，可轉往專案管理或是業務人員等，都有相當的從業優勢，建議要抱持「把自己當成行政，而非助理」的心態，積極創造工作價值，如此一來薪水才有機會再墊高。

陳尹柔補充，想前進科技業的求職者，也可以透過「台灣科技人才發展中心」報名相關培訓課程，包括程式設計、資訊安全、資料庫管理、網路管理等，提供給有意進修者參考，從前端的課程規劃、關鍵階段的培訓實作，到受訓結束後的成果驗收、人才媒合，為科技產業的人才缺口提供解方，也為產業界培育具備即戰力的科技人才。

根據1111人力銀行今（20）日發布的最新調查顯示，匯整科技業、金融業、出版業、不動產業、物流貿易、傳產製造等六大行業，觀察工作資歷一年以下的行政助理，以電子科技/資訊/軟體/半導體的薪資中位數最高來到28,500元，累積五年的工作資歷後後可以拉高到將近39,000元水準，薪資成長35.1%，不論是起薪待遇還是成長曲線都明顯高於其他產業。 圖／1111人力銀行提供
根據1111人力銀行今（20）日發布的最新調查顯示，匯整科技業、金融業、出版業、不動產業、物流貿易、傳產製造等六大行業，觀察工作資歷一年以下的行政助理，以電子科技/資訊/軟體/半導體的薪資中位數最高來到28,500元，累積五年的工作資歷後後可以拉高到將近39,000元水準，薪資成長35.1%，不論是起薪待遇還是成長曲線都明顯高於其他產業。 圖／1111人力銀行提供

科技業 薪資 人力銀行

延伸閱讀

文組年薪百萬工作曝光 網點頭：這行業最不看你的出身

文組跨界科技業好時機 近三成職缺「不限科系」

她鼓勵「文組也能進科技業」 網見經歷酸：所以工程師才討厭你們

文組也可年薪百萬？ 科技業人資曝「真實心聲」鼓勵畢業生

相關新聞

六都每百位購屋族有15人是八年級生 買北市宅沒靠爸媽要「8年不吃喝」才有可能

近年來20至30歲的八年級生，逐漸成為房地產買盤之一，根據聯徵中心統計資料統計，2021年六都這年紀的民眾，共2.2萬件房貸資料，佔比約為六都的15%，即每100個申請房貸的購屋族，有15位是八年級生。

併乖乖、賠錢加油站大買地 高雄神秘地主變綠電黑馬

3月底，高雄萬豪酒店裡，12家銀行代表齊聚一堂，簽約通過一筆82億元聯貸。這宗全台最大漁電共生案，誕生在台南七股鹽鄉。

影／疫下建商延遲交屋花招百出 台灣消保會斥荒謬

高雄一處位在楠梓區的大樓建案延遲一年多未交屋，部分預購的民眾要求建商盡速交屋，並依合約賠償遲延利息，不料建商竟發出存證信...

尋找資安長／金控祭高薪挖角資安好手 為什麼波麗士大人這麼吃香？

鐵飯碗不如金飯碗！警界近期吹起一股跳槽風，多位三線一星的高階警官遭金融公司挖角擔任資安長，出走潮恐已讓警界擔憂資安人才斷層...

尋找資安長／不是誰來都行 資安長的條件有這三個

金管會去年頒布設立資安長新準則，規範國內資本額突破100億、前50大市值的上市櫃公司，都應在今年底設資安長及設置資安專責單位。除此之外，上市櫃公司也必須依據營運規模，配置一定比例的資安人員...

釋迦保險賠償「卑南溪為分界」台東農民議會陳情

農委會主委陳吉仲日前到台東，說明鳳梨釋迦保本型收入保險理賠，出現「一國兩制」理賠，同1農民種的釋迦田在卑南溪以北每公頃可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。