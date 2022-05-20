行政助理勇闖科技業 好「薪」情稱霸各產業

科技業連行政助理都有好「薪」情，薪資成長幅度稱霸各產業。根據1111人力銀行今（20）日發布的最新調查顯示，匯整科技業、金融業、出版業、不動產業、物流貿易、傳產製造等六大行業，觀察工作資歷一年以下的行政助理，以電子科技/資訊/軟體/半導體的薪資中位數最高來到28,500元，累積五年的工作資歷後後可以拉高到將近39,000元水準，薪資成長35.1%，不論是起薪待遇還是成長曲線都明顯高於其他產業。

其次則是金融業，行政助理入行不到一年，月薪約27,000元，但五年後薪資成長也有33.1%。而同樣是從事行政助理，比較辛苦的是待在運輸物流/倉儲貿易及傳產製造業的行政助理，即使累積超過五年的業界經驗，薪資也才低空越過31,000元。

目前正值畢業季，不少有求職疑惑的新鮮人習慣在網路求助，最近就有文組畢業生在社群論壇發文表示，看到科技業高薪非常心動，想了解科技業的行銷企劃或行政人資的工作內容為何？職場上常聽到「選擇比努力重要」，新鮮人進對產業幾乎等於贏在起跑點，行政助理前進科技業真的比較優嗎？

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，行政助理一職，雖然從事的是例行性的庶務工作，但某些公司的職能要求並不低，常見科技公司徵才條件會開出，以多益550證書為應徵門檻，還得要熟悉文書處理以及報表數據軟體，其工作內容五花八門，包括管理客戶資料、收訂單、下單、出貨、製作發票、出貨相關報表、催收應收帳款等等，幫忙訂便當下午茶、訂會議室，還要身兼總機記錄客戶需求等，這些都是行政助理的職掌，看似簡單卻十分不簡單。

陳尹柔表示，縝密的邏輯、外語能力和溝通協調，再加上該任職該產業的基本知識，行政助理未來若想要轉職，可轉往專案管理或是業務人員等，都有相當的從業優勢，建議要抱持「把自己當成行政，而非助理」的心態，積極創造工作價值，如此一來薪水才有機會再墊高。