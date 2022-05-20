迎接航空產業復甦 桃機公司公開徵才6月1日開放報名

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
桃園機場公司董事長林國顯於員工共識營活動中與同仁分享對於公司治理的期待，透過完善的訓練學習地圖，讓員工與機場公司共同成長創造雙贏。圖/桃園機場公司提供
桃園機場公司董事長林國顯於員工共識營活動中與同仁分享對於公司治理的期待，透過完善的訓練學習地圖，讓員工與機場公司共同成長創造雙贏。圖/桃園機場公司提供

桃園機場公司今（20）日公告招募資訊，開出消防員18名、電機二名及身心障礙二名等三類組共22個職缺，自6月1日起至6月20日以郵寄方式報名。歡迎對航空產業及機場經營具使命感與熱情好手加入機場公司的行列，共同迎接航空業復甦曙光。

機場公司以完整人才培育與貼心員工福利，分別於2021年、2019年獲1111人力銀行票選為幸福企業；2020年獲CHEEERS雜誌「新世代最嚮往企業調查」中，入選TOP 100企業。本次將招募包括消防人員、電機助理工程師及身心障礙類事務員，起薪為新台幣3萬6,510元至6萬860元，為疫後復甦注入新血與活力。

桃園機場擁有全台消防能量最大的機場消防大隊，符合國際民航組織（ICAO）消救能量等級第十級。本次消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、多益測驗350分以上，甄試共分為體能、筆試及面試三階段，體能測驗訂於7月15至16日舉行，包括跑步、舉重、負重跑步、單槓及爬竿五項，通過體能測驗者後續尚有筆試及面試，筆試科目為國文、消防與災害防救法規概及火災學概要。

為保障身心障礙者工作權利，打造友善職場環境，機場公司本次招募包含身心障礙類人員，大專以上學歷不限定科系、無須相關工作經歷、多益450分以上即可報考。電機助理工程師需有四年以上相關工作經驗，筆試科目為公文寫作、電路學及政府採購法，需配合機場營運24小時輪班。甄選採筆試與口試二階段進行，筆試與面試時間訂於8月13日及9月16日舉行。

招募甄試簡章及報名方式請至官網查詢，上述各項測驗日期，將以各應考人收到之試前通知為主，敬請應考人屆時留意。招募報名方式限以郵寄報名方式受理，自今年6月1日起至6月20日止（以郵戳為憑）。

桃園國際機場為台灣唯一24小時營運的機場，客貨運航線密集，2022年第一季旅客量為28萬9,119人次，較去年度同期成長24.3%。機場公司在疫情間積極佈署準備，推動基礎建設更新、打造數位轉型等多項計畫，歡迎優秀人才加入機場公司，展現專業與服務熱情，維持國門在東亞樞紐的航空戰略位置。

桃園機場公司新進從業人員招募甄選簡章：https://www.taoyuanairport.com.tw/main_ch/docdetail.aspx?uid=24&pid=24&docid=39874

桃園機場

延伸閱讀

四技二專甄選 新北模擬面試提升錄取機會

全球機場免費Wi-Fi下載速度排名出爐 這國機場包辦前4名

巴國神鳥起飛 四川達州機場通航

北韓近200萬人染疫 傳派機赴中國領物資、對南韓援助已讀不回

相關新聞

六都每百位購屋族有15人是八年級生 買北市宅沒靠爸媽要「8年不吃喝」才有可能

近年來20至30歲的八年級生，逐漸成為房地產買盤之一，根據聯徵中心統計資料統計，2021年六都這年紀的民眾，共2.2萬件房貸資料，佔比約為六都的15%，即每100個申請房貸的購屋族，有15位是八年級生。

併乖乖、賠錢加油站大買地 高雄神秘地主變綠電黑馬

3月底，高雄萬豪酒店裡，12家銀行代表齊聚一堂，簽約通過一筆82億元聯貸。這宗全台最大漁電共生案，誕生在台南七股鹽鄉。

疫下建商延遲交屋花招百出 台灣消保會斥荒謬

高雄一處位在楠梓區的大樓建案延遲一年多未交屋，部分預購的民眾要求建商盡速交屋，並依合約賠償遲延利息，不料建商竟發出存證信...

行政助理勇闖科技業 好「薪」情稱霸各產業

科技業連行政助理都有好「薪」情，薪資成長幅度稱霸各產業。根據1111人力銀行今（20）日發布的最新調查顯示，匯整科技業、...

尋找資安長／金控祭高薪挖角資安好手 為什麼波麗士大人這麼吃香？

鐵飯碗不如金飯碗！警界近期吹起一股跳槽風，多位三線一星的高階警官遭金融公司挖角擔任資安長，出走潮恐已讓警界擔憂資安人才斷層...

尋找資安長／不是誰來都行 資安長的條件有這三個

金管會去年頒布設立資安長新準則，規範國內資本額突破100億、前50大市值的上市櫃公司，都應在今年底設資安長及設置資安專責單位。除此之外，上市櫃公司也必須依據營運規模，配置一定比例的資安人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。