迎接航空產業復甦 桃機公司公開徵才6月1日開放報名

桃園機場公司今（20）日公告招募資訊，開出消防員18名、電機二名及身心障礙二名等三類組共22個職缺，自6月1日起至6月20日以郵寄方式報名。歡迎對航空產業及機場經營具使命感與熱情好手加入機場公司的行列，共同迎接航空業復甦曙光。

機場公司以完整人才培育與貼心員工福利，分別於2021年、2019年獲1111人力銀行票選為幸福企業；2020年獲CHEEERS雜誌「新世代最嚮往企業調查」中，入選TOP 100企業。本次將招募包括消防人員、電機助理工程師及身心障礙類事務員，起薪為新台幣3萬6,510元至6萬860元，為疫後復甦注入新血與活力。

桃園機場擁有全台消防能量最大的機場消防大隊，符合國際民航組織（ICAO）消救能量等級第十級。本次消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、多益測驗350分以上，甄試共分為體能、筆試及面試三階段，體能測驗訂於7月15至16日舉行，包括跑步、舉重、負重跑步、單槓及爬竿五項，通過體能測驗者後續尚有筆試及面試，筆試科目為國文、消防與災害防救法規概及火災學概要。

為保障身心障礙者工作權利，打造友善職場環境，機場公司本次招募包含身心障礙類人員，大專以上學歷不限定科系、無須相關工作經歷、多益450分以上即可報考。電機助理工程師需有四年以上相關工作經驗，筆試科目為公文寫作、電路學及政府採購法，需配合機場營運24小時輪班。甄選採筆試與口試二階段進行，筆試與面試時間訂於8月13日及9月16日舉行。

招募甄試簡章及報名方式請至官網查詢，上述各項測驗日期，將以各應考人收到之試前通知為主，敬請應考人屆時留意。招募報名方式限以郵寄報名方式受理，自今年6月1日起至6月20日止（以郵戳為憑）。

桃園國際機場為台灣唯一24小時營運的機場，客貨運航線密集，2022年第一季旅客量為28萬9,119人次，較去年度同期成長24.3%。機場公司在疫情間積極佈署準備，推動基礎建設更新、打造數位轉型等多項計畫，歡迎優秀人才加入機場公司，展現專業與服務熱情，維持國門在東亞樞紐的航空戰略位置。

桃園機場公司新進從業人員招募甄選簡章：https://www.taoyuanairport.com.tw/main_ch/docdetail.aspx?uid=24&pid=24&docid=39874