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因應後疫情時代 「高雄厝」4.0版要求通用衛浴開窗
高雄市今啟動高雄厝4.0計畫 ，因應後疫情時代，要求通用化浴廁應開窗，加強室內通風，亦修定危老建築物重建，設置綠能設施部分得免繳納回饋金。
高雄市工務局今天宣布啟動高雄厝4.0計畫，工務局長楊欽富說，「高雄厝」自2014年推動至今，發出約近13萬戶建築執照，全市新建案中逾5成5採用高雄厝綠建築設計，可見市場接受度很高。
工務局指出，高雄厝推動採取減輕都市排水系統負擔的雨水貯集量，相當於省下180座國際標準游泳池容量；全齡友善的通用化設計空間超過8萬5000平方公尺，太陽光電總設置量超過315MW(百萬瓩)，綠化面積達83座國際標準足球場面積，每年可減碳1萬公噸，有效減緩都市熱島效應。
配合中央推動都市危險及老舊建築物重建，高雄厝 4.0計畫除修訂危老建築物重建設置高雄厝綠能設施部分，得免繳納回饋金，因應後疫情時代，新增通用化浴廁應開窗，加強室內通風。
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