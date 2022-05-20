聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應後疫情時代 「高雄厝」4.0版要求通用衛浴開窗

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市工務局啟動「高雄厝4.0計畫 」，要求加強通風及危老設計提升居住環境。圖／高市工務局提供
高雄市工務局啟動「高雄厝4.0計畫 」，要求加強通風及危老設計提升居住環境。圖／高市工務局提供

高雄市今啟動高雄厝4.0計畫 ，因應後疫情時代，要求通用化浴廁應開窗，加強室內通風，亦修定危老建築物重建，設置綠能設施部分得免繳納回饋金。

高雄市工務局今天宣布啟動高雄厝4.0計畫，工務局長楊欽富說，「高雄厝」自2014年推動至今，發出約近13萬戶建築執照，全市新建案中逾5成5採用高雄厝綠建築設計，可見市場接受度很高。

工務局指出，高雄厝推動採取減輕都市排水系統負擔的雨水貯集量，相當於省下180座國際標準游泳池容量；全齡友善的通用化設計空間超過8萬5000平方公尺，太陽光電總設置量超過315MW(百萬瓩)，綠化面積達83座國際標準足球場面積，每年可減碳1萬公噸，有效減緩都市熱島效應。

配合中央推動都市危險及老舊建築物重建，高雄厝 4.0計畫除修訂危老建築物重建設置高雄厝綠能設施部分，得免繳納回饋金，因應後疫情時代，新增通用化浴廁應開窗，加強室內通風。

高雄市工務局啟動「高雄厝4.0計畫 」，要求通用衛浴需開窗加強通風。圖／高市工務局提供
高雄市工務局啟動「高雄厝4.0計畫 」，要求通用衛浴需開窗加強通風。圖／高市工務局提供

太陽光電 疫情

延伸閱讀

高市優良公寓大廈評選開跑 報名至5月底博獎金

高市補助老舊公寓獲增建電梯歷時5年 首案完工

高雄力推危老重建 單年度申請案量成長1.5倍

雙鐵討7863萬 東南水泥：尊重承擔、不排除轉向包商求償

相關新聞

六都每百位購屋族有15人是八年級生 買北市宅沒靠爸媽要「8年不吃喝」才有可能

近年來20至30歲的八年級生，逐漸成為房地產買盤之一，根據聯徵中心統計資料統計，2021年六都這年紀的民眾，共2.2萬件房貸資料，佔比約為六都的15%，即每100個申請房貸的購屋族，有15位是八年級生。

併乖乖、賠錢加油站大買地 高雄神秘地主變綠電黑馬

3月底，高雄萬豪酒店裡，12家銀行代表齊聚一堂，簽約通過一筆82億元聯貸。這宗全台最大漁電共生案，誕生在台南七股鹽鄉。

疫下建商延遲交屋花招百出 台灣消保會斥荒謬

高雄一處位在楠梓區的大樓建案延遲一年多未交屋，部分預購的民眾要求建商盡速交屋，並依合約賠償遲延利息，不料建商竟發出存證信...

行政助理勇闖科技業 好「薪」情稱霸各產業

科技業連行政助理都有好「薪」情，薪資成長幅度稱霸各產業。根據1111人力銀行今（20）日發布的最新調查顯示，匯整科技業、...

尋找資安長／金控祭高薪挖角資安好手 為什麼波麗士大人這麼吃香？

鐵飯碗不如金飯碗！警界近期吹起一股跳槽風，多位三線一星的高階警官遭金融公司挖角擔任資安長，出走潮恐已讓警界擔憂資安人才斷層...

尋找資安長／不是誰來都行 資安長的條件有這三個

金管會去年頒布設立資安長新準則，規範國內資本額突破100億、前50大市值的上市櫃公司，都應在今年底設資安長及設置資安專責單位。除此之外，上市櫃公司也必須依據營運規模，配置一定比例的資安人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。