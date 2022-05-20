因應後疫情時代 「高雄厝」4.0版要求通用衛浴開窗

近年來20至30歲的八年級生，逐漸成為房地產買盤之一，根據聯徵中心統計資料統計，2021年六都這年紀的民眾，共2.2萬件房貸資料，佔比約為六都的15%，即每100個申請房貸的購屋族，有15位是八年級生。

2022-05-20 11:44