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配5.5元現金股利！慧洋股東會 董座藍俊昇：散裝船市場今年一定好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
慧洋-KY今年股東會由董事長藍俊昇主持，持續看好散裝船市場今年依舊供、需失衡，運價看好。黃淑惠攝
慧洋-KY今年股東會由董事長藍俊昇主持，持續看好散裝船市場今年依舊供、需失衡，運價看好。黃淑惠攝

慧洋-KY（2637）今（20）日舉行股東會，現場小股東發言踴躍，對於現在的股價很滿意，希望今年業績衝高後，股價也能同步衝高；董事長藍俊昇表示，就目前看到散裝船的市場供、需還是嚴重失衡，就像中國大陸為了防疫各種船舶停靠審查都變嚴，散裝船市場今年一路看好。

並且回憶兩年前股東會舉行當天的股價是23.6元，當時他的心情跟腳步都非常承重，還好慧洋-KY董事長藍俊昇鼓勵所有的股東，慧洋-KY布局很紮實，基本面沒有問題，有一天股價會還給股東公道，所以一直抱到現在，對於現在的股價很滿意，希望今年業績衝高後，股價也能同步衝高。

慧洋-KY今天股東會每股配發現金股利5.5元，今年股東會由董事長主持，2021年受惠散裝航運榮景回歸，全年每股稅後盈餘11.05元，均為慧洋歷年以來新高紀錄。

小股東也關心慧洋-KY營運概況，受惠於獲利攀升，公司的負債比要降到50%，今年第1季已經降到54%，到4月底已經降至52%，有信心上半年負債比就能達到50%，心目中的終期目標要降到38%。

藍俊昇表示，對於散裝船的市況還是很有信心，未來還要持續觀察俄烏戰爭變化，運價有沒有天花板?明年運價會不會修正?這個問題連經濟學家都沒有辦法說清楚；就目前看到散裝船的市場供、需還是嚴重失衡，就像中國大陸為了防疫各種船舶停靠審查都變嚴，使得船舶作業速度減緩，也間接影響到船舶供給。市場一定看好，運價也會跟著漲。

根據市場船舶概況，2014年以前船舶普遍都不符合2023年將實施的環保法規，節能船的多寡成為未來的決勝關鍵，慧洋-KY目前節能船舶約占8成，在全球相當有競爭力。

慧洋-KY股東會現場小股東發言踴躍，對於市場前景變化相當關心。黃淑惠攝
慧洋-KY股東會現場小股東發言踴躍，對於市場前景變化相當關心。黃淑惠攝

股東會 慧洋 散裝船

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