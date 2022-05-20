疫情攪局！畢業恐慌度破紀錄 估「待業期3.3個月」創九年新高

疫情年，新鮮人求職好恐慌。根據yes123求職網今（20）日公布的最新調查顯示，有高達95.3%的人透露會感到恐慌，比率不僅超過去年的94.1%，且「求職恐慌度」達四年高點。

其中，又分成：58.1%屬於「怕待業太久，經濟壓力大」；25.6%屬於「怕入錯行、找錯職務」；11.6%屬於「怕工作不適合自己的個性」。

畢竟「頭路」沒那麼容易馬上就找得到，新鮮人也評估，平均要投21.5封履歷，才會有一次面試機會；同時平均再面試10.9家企業，才會有一次錄取機會。換算下來，等於大概要投234封履歷，才有可能找到第一份工作。

至於新鮮人估計自己，要費多少時間才能找到工作呢？根據yes123求職網的調查，有28.8%的人認為，要花「2個月以上~3個月不到」的時間；還有26.6%認為，要花上「3個月以上~4個月不到」。

因此今年的平均值，則是落在3.3個月，約為99天，但比起去年的3.2個月，又多出3天；無奈受到此波「本土疫情」衝擊，新鮮人的「預估待業期」更創下九年新高。

反之，親人對自己的求職期望部分，新鮮人平均自認家人，「最長」可以忍受畢業（退伍）後三個月沒有工作：等於「職場空窗期」可達90天。

「千禧世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」，是由yes123求職網於2022年5月4日到5月16日，以網路問卷進行抽樣，調查「今年畢業或退伍」的會員(擁有學士以上學歷，役畢或免役)；其中非研究所929份，研究所319份；男性618份，女性630份；有效問卷共1,248份，信心水準為95%，誤差值為正負2.77%。