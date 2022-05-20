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全國碼頭工會聯合會 力挺港埠業務費合理化調漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中華民國全國碼頭工會聯合會理事長施永林今（20）日說，物價調漲已經高達34%以上，力挺「港埠業務費合理化調整方案」，期待與進出口業成為永遠的夥伴。

施永林指出，民國87年港埠業務費做過一次調整後，在萬物齊漲下，基層的港務員工卻沒有享受到務價調漲後的薪資調整，不是所有人都看得到勞工辛勞的汗水，港區勞工不奢望比別人更富裕，只是期望家庭能有個溫飽，子女能有一個不缺乏的生長環境，這樣的要求並不過分。

施永林表示，台灣港務公司在今年4月提出「港埠業務費合理化調整方案」，費率調整標準並不符合多個港區勞工工會的期盼，但是站在港區整體作業配合下，期盼所有的進出口貨物業者能秉於利潤分享的基本原則，與勞工創造共榮，不要肥了自己，卻忘了辛苦勞工的付出，不需要做無謂的反對，「因為我們是永遠的夥伴」。

根據台灣港務公司「港埠業務費合理化調整方案」的規劃，此次調整是為了要合理反映港埠服務提供者作業成本，以及因應船舶大型化，而在考量航商貨主負擔能力後，原則調漲幅度為10%，不過施永林認為，對這些基層勞工來說，應該要調高20%以上才能追上現在的物價水準，期盼「港埠業務費合理化調整方案」能儘速送交通部審查通過，提升基層勞工薪資水平。

薪資 物價

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