全家爆紅植纖杯，小廠賣房花30年研發，一度身無分文只為環保夢

近期全家上架一款「無塑植纖杯」，旋即銷售一空、引發熱議。背後關鍵技術，來自台灣在地小廠「立昇量子纖維」。這番成果，是立昇董座王正雄用30年青春換來，曾經賣光房子、身無分文，他堅持要圓的一場環保夢。

「唉，這有時是個歷程，我也不是嘆氣，畢竟我選擇了，就會忠於這個行業，」立昇量子纖維董事長王正雄，坐在不大的辦公室娓娓說著，周遭擺滿畢生研發的植物纖維產品，如同擺滿他的辛酸血淚。

1990年，王正雄為解決竹材加工剩下的大量廢料，一腳跨入植物纖維再利用研究，但沒想到，這步一走就是30年，期間他受盡外人嘲笑、不看好，更一度身無分文，連房子都變賣了。

直至近年，這項無人看好的植纖技術，意外在永續浪潮大翻身。

一來，它和市面氾濫的「混血生質品」（生質材料混塑膠）不同，完全無塑又低碳排；二來，它還是少數取得德國萊茵認證，使用幾年後可直接以家庭堆肥分解的產品。

一夕間，國內大廠如全家、新東陽都上門合作。其中，全家4月上市的「植纖杯」，更是上架就賣到缺貨，令立昇副總賴雲昇忍不住打趣說：「沒想到反應這麼好，後來每天被追殺要生產（產能）。」

從瀕臨倒閉的谷底，熬到今天開花結果，王正雄之所以能夠一路吃苦，其實源自他刻苦的童年。

兒時連白米都吃不起，立志創業翻身

出身彰化農家的王正雄，自幼家境不寬裕，兒時餐餐都以地瓜裹腹，還因窮到吃不起白米被同學笑。他永遠記得，自己回家抱著母親訴苦，母親對他說，「你要記住，長大有能力一定要賺錢，不然這麼苦又不努力，真的沒機會。」

這番話，在王正雄心中烙下印記，無論再刻苦也要成功。

為了脫貧，他透過建教合作進入台中精機、半工半讀學汽車修復，工作幾年後，便在友人引薦下，自立門戶成立竹製品機械公司「鐿昇機械」。

不過，市場既有對手眾多，新進者難出頭。王正雄心想，不如自己來開發市場吧？一句英文都不會的他，開始四處讀資料、接洽外貿協會，逐步開發出東南亞、中南美洲等新市場，甚至，還接了下一張同業都不敢碰的日本訂單。

「當時日本客戶想開發竹地板，一般人聽了很荒謬，竹子又薄又空心，怎麼能變實心？」王正雄說，但當時為了在市場突圍，牙一咬就接下單子。

結果短短15天，他憑著多年的機械底子，快速研發出一套竹子切割、拼板、黏合的祕方，還通過耐用測試，成功驚艷日本客戶，也一舉打響名號，外銷各國。

「做一般的產品永遠比不過對手，中國也很多仿冒者，所以我喜歡創新，用更好的技術、設備，跑給你追，」王正雄說。

為對抗40％竹廢料，王正雄踏上30年研發不歸路

不過做一陣子後，王正雄發現竹製有一大問題。問題就在於竹子加工時只有60％被利用，剩下40％通通變廢料，且不論焚燒、掩埋，都會造成環境危害。

他想起過去研發竹地板的成功經驗，決定再度研發、放手一搏，只是沒想到，這次研發並不是15天，而是30年。

「過程太辛苦、太難了，難到不知道多少次失敗，才一步一腳印走到今天，」王正雄說，起初，他試過將廢料製成燃料粒，卻發現效益不佳作罷，也試過造紙業回收再生技術，但又發現製程化學藥劑、廢水汙染嚴重，反而本末倒置。

失敗多次後，王正雄靈機一動，既然藥劑、廢水是痛點，何不轉向乾式工法，並從無汙染的自然材料找答案？

非化學背景出身的他，不擅長用化學改質材料，所以，反倒選擇保住纖維本質，並另外「加料」，讓纖維廢料也能無水回收、再生成新料、加工成形。

當時，王正雄想起古人的「糯米橋」，早年人們都將糯米作為天然黏著劑使用。若能如法炮製、提取其中的澱粉，不也能作為植物纖維聚合材料、進而成形嗎？最後，再於外層加入天然耐熱材，便可確保植纖產品的加工及耐熱度無虞。

不過儘管有了原理支持，實作卻困難重重，尤其在塑膠品當道的1980年代，植物纖維研究根本無從借鏡，所以王正雄只好不斷砸錢、自己埋頭研究，還得四處找塑膠廠射出機來測試，確保植纖粒子性能足以堪比塑膠。

燒光資金、變賣房產，一度身無分文

不巧的是，1985年後，竹製品機械業邁入成熟期、獲利不再如前，過去王正雄獨家的竹地板技術，也被中國大陸仿冒者抄襲，本業營收直直落。

在研發燒錢下，王正雄逐漸入不敷出，投資上億元，連過去買的八棟房產都一一變賣。女兒看著不忍，甚至主動將王正雄送作嫁妝的房子還給他。

每個夜晚，王正雄都在腦中自問：「不成功怎麼辦？」更多時候，他腦中縈繞的是「失敗」，深怕一旦失敗，會辜負信任他的家人和員工，更無法原諒自己。

於此同時，過去與王正雄交好的友人、銀行，也像換個人似的，不只沒人願意借錢，甚至對身處谷底的他冷嘲熱諷：「你這個憨子，那就研究不出來，你還一直研究，還妄想我借你錢？」

「不知道多少眼淚流進肚子裡，沒有人知道。很想有人伸手拉我一把，卻也看不到希望，只能自己爬起來，只能這樣。」這位執著於夢想的人，最低潮的時刻，口袋一度身無分文，靠著過去殘留的投資和本業勉強維生。

靠永續商機翻身，力拼台灣邁向全球環保島

好在，後來全球逐漸正視塑膠汙染，積極尋找替代材料，總算有部分日本、美國客戶找上王正雄小量下單，彷彿替公司送來及時雨。

關鍵轉機在2014年，台灣規定國道服務區禁用美耐皿餐具，逼得運營商新東陽得另尋材質，當時，王正雄便主動寄樣品、毛遂自薦。

一開始，新東陽總經理麥升陽見這間沒聽過的小廠，本打算面談後委婉推辭，但沒想到，談過後反倒大為驚艷，甚至因此展開合作。前後，立昇花半年驗證產品、溝通、討論，最後成功上架，也逐漸打開市場知名度。

「許多人用看笑話的心態看環保產品，但新東陽支持給我很大信心，」王正雄憶起這段轉機，仍相當感念。

2018年台灣祭出限塑令，再度替立昇創造翻身機會。這回，連國內超商通路、全家都上門合作，雙方先在2019年推出植纖碗盤、吸管，2021年又合作循環餐盒，直到今年推出植纖杯，更成功引發市場熱議。

「我們花半年驗證，因為掛的是全家的品牌，不是掛立昇，所以他們非常重視，」賴雲昇說，儘管溝通、驗證辛苦，但立昇也趁此機會，將許多費時的驗證報告一一拿到手。

其中，最指標的是「德國萊茵TUV家庭堆肥認證」。

過去，許多號稱生物可分解的產品，多只取得「工業堆肥認證」，需在高溫高濕下才能分解，甚難達成。但立昇的植纖品，可在使用數年後直接埋在居家花圃、土壤分解，真正回歸自然。

為進一步打入國際，王正雄不只拚國際認證，還親赴全球生質材料重鎮日本，開拓市場：「要踏上巨人肩膀，才能站上國際舞台。」

因為一旦取得日本的信任與考驗，日後要進軍海外便無往不利。目前，立昇也有多支產品成功在日本上架，連日本人耳熟能詳的品牌、無印良品一度都埋單。

面對未來，王正雄認為碳中和、永續趨勢不可逆，植纖商機只會愈來愈大，目前立昇也找上美國在地夥伴，打算合作設廠；產品應用方面，也不再侷限餐具，現正和3C業者展開合作。

惟立昇也面臨兩大挑戰，其一，市面充斥許多低價偽環保產品，如何健全市場驗證機制、市場教育，還待政府、產業一同努力；其二，塑膠品價格仍遠低於植纖品，如何提升植纖競爭力，會是立昇一大課題。

「環保不是一世代的事，我希望把台灣建立成世界知名的環保島，」王正雄期許將來植纖產品日益普及、取代一次性塑膠，創造民眾、環境、產業、觀光多贏，並帶領年輕人一起邁向永續的台灣。

立昇量子纖維 成立：1980年，母公司鐿昇機械創立 董事長：王正雄 主要業務：植物纖維材料、產品及設備 2021年營業額：相關企業合計2億元

（本文出自2022.5.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）