北市豪宅荒漠行政區 8000萬以上五年0成交

近年房市走熱，但全球居不動產情報室觀察實價資訊，台北市萬華區自2017年底在北萬華內江街上的「麗德莊」交易1.2億元之後，包含預售屋揭露，都沒有總價超過8000萬元、需要繳豪宅稅的豪宅，可說是豪宅市場荒漠行政區。

至於近一年，依實價資料總價排序，前三名都在南萬華，分別是「力麒御品」，以及潤泰「萬囍」、「萬花園」，總價分別為5880萬元、5768萬元，和5460萬元，單價則落在70-80萬元，坪數都為八、九十坪。

其中「萬花園」是頂樓戶，另兩社區則是14樓與15樓，也算高樓層。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，南萬華有青年公園綠地空間、萬大路商圈機能，相比北萬華西門町，中華路、以及龍山寺附近紛亂的面貌，南萬華都顯相對宜居，未來捷運萬大線開通，房市更具發展空間。

第四與第五名的高總價宅，為位於北萬華中華路一段上的「榮耀天璽」，以及鄰近萬華車站、龍山寺生活圈的「國賓大理」，以5350萬元、5100萬元成交。

陳炳辰指出，「國賓大理」雖創下社區總價新高，但多達106坪，換算單價僅54.8萬元，為社區排除特殊交易的第三低。諷刺的結果自是受到區域狀態拖累，沒有價碼推升利多，高總價的大坪數物件在蛋白區更屬燙手山芋，與房市熱潮處於平行時空，發展上相當弱勢。

至於介於捷運西門站、小南門站間，鄰近中正區的「榮耀天璽」，陳炳辰認為，其享中華路一段主幹道效益，擁西門商圈，為萬華區的黃金位置，本筆交易的總、單價顯抗跌特性。