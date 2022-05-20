北市萬華豪宅發展空間受阻 近五年0豪宅交易

北市萬華區近五年未現豪宅交易，據實價登錄，自2017年底，位在北萬華內江街上的「麗德莊」交易1.2億元後，包括預售屋揭露，都不見需要上繳豪宅稅，突破8000萬元的豪宅，專家分析，萬華周邊環境仍須改善，加上名聲上也給民眾較不好的印象，難以推升豪宅發展空間。

統計實價，近一年高總價住宅產品，依照總價排序，前三名都現身南萬華，分別是「力麒御品」，以及潤泰的「萬囍」與「萬花園」，總價為5,880萬元、5,768萬元，和5,460萬元，單價則是70-80萬元，坪數都為八、九十坪，「萬花園」是頂樓戶，另兩社區則是14樓與15樓，也算高樓層。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，南萬華雖不乏老舊社區，但居住氛圍寧靜，加上青年公園綠地空間、萬大路商圈機能，還有近年受矚目的捷運萬大線開通，房市發展空間不弱，相比北萬華的商業特性，與龍山寺附近紛亂的面貌，南萬華都顯宜居性。

南萬華相較北萬華，還擁有老宅都更危老案、土地取得成本等價位較低優勢，新案開發潛力強，新屋價位也會推升後續區域行情，目前該地的中高價碼產品，因台北市門牌，以及純住風格下已吸引買氣，實價揭露的熱銷預售小宅就賣到8字頭，來勢可期。

第四與第五名的高總價宅，乃位於北萬華中華路一段上的「榮耀天璽」與鄰近萬華車站、龍山寺生活圈的「國賓大理」，以5,350萬元、5,100萬元成交。

陳炳辰分析，「國賓大理」雖創下社區總價新高，卻因坪數達106坪而拉高總價，換算單價偏低，僅54.8萬元，還是社區排除特殊交易的第三低，原因是受到區域狀態拖累，沒有價碼推升利多，高總價的大坪數物件在蛋白區更屬燙手山芋，與房市熱潮處於平行時空，發展上相當弱勢。

至於介於捷運西門站、小南門站間，鄰近中正區的「榮耀天璽」，陳炳辰認為，其享中華路一段主幹道效益，擁西門商圈，為萬華區的黃金位置，本筆交易的總、單價顯抗跌特性。