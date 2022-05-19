後疫時代藝術市場逆增長 台中豪宅結合高端藝術吸豪客

後疫情時代加速藝術市場熱度，根據國際藝術市場機購Artprice資料顯示，2021年全球公開拍賣總成交額一年間大幅成長61%，而隨著NFT的興起，也帶動實體藝術價值不斷攀升。

如寶格麗BVLGARI、路易威登Louis Vuitton等國際知名精品，無不與藝術跨界合作，國內外富豪如比爾蓋茲、馬斯克、陳泰銘、林百里等人，無一不是藝術的愛好者和藏家。

而豪宅空間，更由於藝術設計的向上加乘，挹注了高人一等的價值感，包括由鉅、寶璽、寶輝等中部一線品牌建商，紛紛在作品中加入國際藝術的設計元素，吸引不少頂級富豪聚焦收藏。

由鉅建設因企業擁有豐厚的美學藝術底蘊，很早就與國際美學接軌，包括「月光流域」、「理性與感性」、「A與A+」、「大謙」等案，都拓展了當代建築美學視野。

近期推出的「由鉅惟上」，主打「ComfortLuxe奢適宅」新美學生活體驗，更成為目前七期新市政中心預售案的領頭羊，全案延請亞洲最具影響力空間大師陳瑞憲，從建築、景觀、公設全案總設計，業界形容其創作「富含東方人文、簡單、安靜、內省」，透過形態各異的材質、顏色、燈光來傳遞給居住者。

此外，位於歌劇院對面的「惟上工務技研所」，展示日本石雕國寶大師和泉正敏的作品，未來將擺放至社區作為主景，其聞名於世的自然劈裂法，以無為/無不為的意境，與空間設計大師陳瑞憲的「減法哲學」相互呼應，透過美學激盪，造就了絕美空間。

值得一提的是，陳瑞憲近期更獲路易威登Louis Vuitton力邀合作，匯聚當代頂尖設計師的設計，在台北舉辦家具家飾藝術Objets Nomades系列展覽，足見建築空間與國計藝術結合已成顯學。

由他主設計的「敦仰」，更成為台北去年單戶總價1.5億元以上的超級豪宅年度銷售王，證明高端藝術確實可為豪宅添色增值。

創下每坪97萬元中台灣單價新高紀錄的「寶輝秋紅谷」，則請來美國洛杉磯Johnson Fain建築師事務所主持人Scott Johnson，以台中首創的「15度鑽石帷幕」技術打造。

連兩年蟬聯最多億元成交個案的「寶璽天睿」，由加拿大建築地標之父Michael Green、日本空間大師片山正通，與室內設計公司Kydo Design聯手規劃，融入自然光、綠景及「Z字形四面採光」，設計出充滿現代禪意的庭園廊道獨有格局。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中豪宅市場近年從精品化走向國際化，現在更著眼與國際高端藝術結合，進化的過程在六都中表現亮眼，也反映在房價與客層的市場區隔。