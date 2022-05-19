疫情衝擊餐飲 新光三越將再啟動降租方案

百貨龍頭新光三越今（19）日宣布，隨著染疫數字持續增加，餐廳、咖啡廳特別是美食街，人潮都呈現下滑情況，針對營運困難的餐飲專櫃，提出專屬的降租方案，期能減緩品牌的營運壓力，這已是新光三越繼2020及2021年後再度啟動降租。

另外，觀察近期外帶比例不斷提升，新增外帶餐點菜單，並針對擔心共食增加染疫風險推出個人套餐式餐點。多人座席降載為2~4人座席及組合餐點，也會強化候位功能，增加接待現場顧客容留彈性。

今年新光三越餐飲外送服務skm eats屆滿一週年，即日起skm eats平台將推出一系列外送、外帶回饋活動，結合原有的美食訂候位服務，推出完整的美食一條龍服務，讓新光三越與餐飲夥伴們持續攜手擴展業績。

針對新光三越兩千多名員工，新光三越表示，除了持續關懷受疫情影響，居家隔離同仁健康照護及居家狀況，即日起（5/19）起針對受疫情影響的居隔同仁，提供居家關懷包，包含快篩試劑、溫度計、口罩、酒精、漂白水、維他命、退熱貼、泡麵、餅乾等居家隔離必需物資。