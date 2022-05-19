三產品線熱轉 八貫Q2獲利可期
TPU供應商八貫（1342）展望第2季，受惠戶外、醫療、航太三大產業復甦，加上漲價效益、匯率穩定與產品組合優化等有利因素，將推升第2季毛利率再走高，單季獲利表現亦能提升。
八貫指出，受惠戶外品牌客戶啟動新品備貨，醫療產品需求重啟，以及航太/救生產業明顯復甦，進而帶動逃生滑梯設備的訂單需求增溫，預期本季在航太/救生產品線單月業績突破4千萬元、相較去年倍增，加上漲價效益、匯率穩定與產品組合優化等有利因素，將推升第2季毛利率再走高，單季獲利表現亦有機會逐步提升。
八貫今（19）日召開2022年股東常會，通過每股配發現金股利3元，配發率逾7成5，以昨日收盤價73.4元計，隱含現金殖利率為4.09％。
八貫的股東會後董事會，通過6月12日為除息基準日、6月28日為現金股利發放日，並決議於7月7日召開臨時股東會辦理董事改選，預計將選出董事7人。
八貫今年第1季每股稅後純益（EPS）為1.52元，創下單季歷史新高，並發行第1次有擔保轉換公司債，籌資2億元，將在宜蘭興建二廠。
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